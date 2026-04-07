ETV Bharat / sports

શું હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમશે? ફિટનેસ અંગે આવી મોટી અપડેટ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 7 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પોતાની ત્રીજી મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ પહેલા, મુંબઈ માટે સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

HARDIK PANDYA (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના ચાહકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ટીમના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાની ફિટનેસ અંગે ચાલી રહેલી અટકળો વચ્ચે, હવે તેમની વાપસીની તારીખ સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. બોલિંગ કોચે પુષ્ટિ આપી છે કે, આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં મેદાનમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 7 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે પોતાની ત્રીજી મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

તે ક્યારે પાછો ફરશે?

6 એપ્રિલના રોજ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના બોલિંગ કોચ પારસ મ્હામ્બ્રેએ જણાવ્યું હતું કે, હાર્દિક પંડ્યા રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની આગામી મેચમાં રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. આ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્થિત ACA સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી છે. પારસ મ્હામ્બ્રેએ પુષ્ટિ આપી હતી કે હાર્દિક પંડ્યા પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે હાર્દિકે ઘણા નેટ સત્રો પૂર્ણ કર્યા છે અને હવે તે સંપૂર્ણ સ્થિતિમાં છે. તેને કોઈ ઈજા થઈ નથી; તેના બદલે, તે બીમાર હતો, જેના કારણે તે પાછલી મેચમાં રમી શક્યો ન હતો.

હાર્દિક પંડ્યા દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની પાછલી મેચ માટે ટીમનો ભાગ નહોતો. તે રમત પહેલા બીમાર પડી ગયો હતો અને ત્યારબાદ તેને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. દીપક ચહરને ટીમમાં પોતાનું સ્થાન લેવાની તક આપવામાં આવી હતી; તેણે પહેલી જ ઓવરમાં કેએલ રાહુલની વિકેટ લઈને શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. જોકે, આ પ્રયાસ છતાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તેમના ૧૬૩ રનના કુલ સ્કોરનો બચાવ કરી શક્યું ન હતું, અને દિલ્હી કેપિટલ્સે ૧૧ બોલ બાકી રહેતા ૬ વિકેટે મેચ જીતી લીધી હતી.

પહેલી મેચમાં ઓલરાઉન્ડર પ્રદર્શન

હાર્દિકે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે આ સિઝનની પહેલી મેચમાં જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે અણનમ 18 રન બનાવ્યા અને બોલીંગમાં 39 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. હાર્દિક પંડ્યાનું વાપસી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ખૂબ જ જરૂરી સંતુલન પૂરું પાડશે, ખાસ કરીને ઓલરાઉન્ડર વિભાગમાં તેની હાજરી બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે, આ સમાચાર એક મોટી રાહતથી ઓછા નથી. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચમાં હાર્દિક પંડ્યાનું વાપસી ટીમના પ્રદર્શન પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.

નોંધનીય છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેમના IPL 2026 અભિયાનની શરૂઆત વિજય સાથે કરી હતી. ટીમે તેમની પહેલી જ મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને 6 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. જો કે, તેમની બીજી મેચમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

TAGGED:

IPL 2026
HARDIK PANDYA UPDATE
MI
MI VS RR
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.