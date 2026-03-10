IPL 2026: ઓસ્ટ્રેલિયાનો દિગ્ગજ ખેલાડી બન્યો GT નો નવો બેટિંગ કોચ, ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમી ચૂક્યો છે
IPL 2026 નું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર થયું નથી, પરંતુ ટીમોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સે નવા બેટિંગ કોચની જાહેરાત કરી છે.
IPL 2026: IPL ની નવી સીઝન આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થશે. એવી અપેક્ષા છે કે પહેલી મેચ 28 માર્ચે રમાશે. જોકે, BCCI એ હજુ સુધી શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું નથી. આ દરમિયાન, ટીમોએ પોતાની તૈયારીઓ મજબૂત બનાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. હવે જાણવા મળ્યું છે કે એક વખતના IPL ચેમ્પિયન, ગુજરાત ટાઇટન્સે તેમના નવા બેટિંગ કોચની જાહેરાત કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાંના એક અને ટીમને વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવનાર મેથ્યુ હેડનને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
નવા બેટિંગ કોચ તરીકે મેથ્યુ હેડનની નિમણૂક
ચાહકો હાલમાં નવી IPL સીઝનના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એવી અપેક્ષા છે કે IPL 2026 નું શેડ્યૂલ એક કે બે દિવસમાં જાહેર કરવામાં આવશે. IPL શરૂ થવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી છે. પોતાની ટીમની બેટિંગને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે, નવી IPL ટીમ, ગુજરાત ટાઇટનસે, ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ મેથ્યુ હેડનને તેમના નવા કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. હેડન 2003 અને પછી 2007 માં ODI વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો. હેડન અગાઉ પાકિસ્તાની ટીમ સાથે પણ કામ કરી ચૂક્યો છે. તેમણે 2022 T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ટીમના બેટિંગ કોચ અને માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપી હતી.
Powerhouse. Legend. Now our Batting Coach 💪— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 10, 2026
Saying '𝗛𝗮𝘆-𝗗𝗼𝘀t' to @HaydosTweets 👋 pic.twitter.com/J3eE59AzM1
એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ CSK માટે રમ્યો
તે એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ CSK માટે રમ્યો હતો . વધુમાં, જ્યારે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમે 2010 માં એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ આઈપીએલનો ખિતાબ જીત્યો ત્યારે તે તેનો મુખ્ય સભ્ય હતો. હવે, તે શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ગુજરાત ટાઇટન્સની બેટિંગ કુશળતા શીખવશે. જીટી ટીમે એક વખત આઈપીએલ જીતી છે. તે સમયે હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટન હતો, પરંતુ હાર્દિકના ગયા પછી, ટીમ સારું પ્રદર્શન કરી રહી નથી.
GTનો મુખ્ય કોચ આશિષ નેહરા છે
ગુજરાત ટાઇટન્સે 2022 માં તેમનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. 2023 માં, તેઓ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા પરંતુ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. આ વર્ષે ટીમનું પ્રાથમિક લક્ષ્ય અંતિમ ચારમાં સ્થાન મેળવવાનું રહેશે. આશિષ નેહરા મુખ્ય કોચ છે અને તેઓ તેમની ફરજો નિભાવવાનું ચાલુ રાખશે. આ વર્ષે ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
