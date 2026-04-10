ETV Bharat / sports

વાનિન્દુ હસરંગા સીઝનમાંથી બહાર, 34 વર્ષીય ખેલાડી તેનું સ્થાન લેશે

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના મેચ વિજેતા ઓલરાઉન્ડર, વાનિન્દુ હસરંગા પણ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ હવે તેમના રિપ્લેસમેન્ટની પણ જાહેરાત કરી છે.

George Linde
George Linde (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન પહેલા તેમના પ્રબળ મેચ વિજેતા સ્પિન બોલર વાનિન્દુ હસરંગાને લઈને મોટો ફટકો પડ્યો છે. સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં જ હસરંગાની ફિટનેસ અંગે શંકાઓ ચાલુ હતી, અને હવે પુષ્ટિ થઈ ગઈ છે કે તે IPL 2026 દરમિયાન એક્શનમાં જોવા મળશે નહીં. હસરંગાના નામ પરત ખેંચવાની જાહેરાત સાથે, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેના રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડીનું નામ પણ જાહેર કર્યું છે, જેમાં 34 વર્ષીય દક્ષિણ આફ્રિકાના ડાબોડી સ્પિનર ​​જ્યોર્જ લિન્ડેની પસંદગી કરવામાં આવી છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ 12 એપ્રિલે IPL 2026 સીઝનની તેમની આગામી મેચ રમવાનું છે, અને એવી અપેક્ષા છે કે લિન્ડે તે મેચ પહેલા ટીમમાં જોડાશે.

વાનિન્દુ હસરંગાના સ્થાને ખેલાડીની જાહેરાત

શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડરના ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી ગયા બાદ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે હવે દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિન ઓલરાઉન્ડર જ્યોર્જ લિન્ડે સાથે કરાર કર્યો છે. IPLએ પણ આ ઘટનાક્રમની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. લખનૌએ મિની-ઓક્શન દરમિયાન હસરંગાને ₹2 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો, જ્યારે લિન્ડે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ ટીમમાં માત્ર ₹1 કરોડમાં જોડાયો છે. આ IPLમાં લિન્ડેની ડેબ્યૂ સીઝન હશે. જોકે, પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવવાની તક માટે તેને થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. હાલમાં, ફ્રેન્ચાઇઝ વિજેતા સંયોજનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરવાનું જોખમ લે તેવી શક્યતા નથી. તેમ છતાં, નિકોલસ પૂરનનું ખરાબ ફોર્મ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે ચિંતાનું કારણ છે.

T20 ફોર્મેટમાં જ્યોર્જ લિન્ડેનો રેકોર્ડ શાનદાર

દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર જ્યોર્જ લિન્ડે અત્યાર સુધીમાં 3 ટેસ્ટ, 4 ODI અને 37 T20 મેચ રમી છે. T20 માં, જ્યોર્જે 147.61 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 403 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, બોલ સાથે, તેણે 23.82 ની સરેરાશથી 35 વિકેટ લીધી છે. દક્ષિણ આફ્રિકન T20 લીગમાં, લિન્ડે MI ટીમ માટે રમતા જોવા મળે છે. દરમિયાન, એકંદર T20 ફોર્મેટમાં, જ્યોર્જે અત્યાર સુધીમાં 250 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 136.68 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,746 રન બનાવ્યા છે. વધુમાં, બોલ સાથે, તેણે 26.19 ની સરેરાશથી 218 વિકેટ લીધી છે.

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.