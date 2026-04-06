ઋષભ પંતની શાનદાર વિનીંગ ઇનિંગ્સ જોઈ, LSG ના માલિક સંજીવ ગોએન્કા થયા ભાવુક
જ્યારે ઋષભ પંતે તેની ટીમ માટે મેચ વિનીંગ ઇનિંગ્સ રમી, ત્યારે એવું લાગ્યું કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના માલિકનું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે.
Published : April 6, 2026 at 3:05 PM IST
SANJEEV GOENKA EMOTIONAL VODEO: રવિવાર, 5 એપ્રિલના રોજ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી IPL 2026 ની રોમાંચક મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, LSG એ પોઈન્ટ ટેબલ પર પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે, બે મેચમાં બે પોઈન્ટ સાથે 7મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે.
હૈદરાબાદનું ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન
પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળ્યા બાદ, હેનરિક ક્લાસેન (62) અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી (56) એ વળતો હુમલો કરતી અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી, જેના કારણે SRH 20 ઓવરમાં 156/9 ના સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. બોલિંગના મોરચે, મોહમ્મદ શમીએ LSG માટે 4-0-9-2 ના શાનદાર સ્પેલ સાથે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. સુપર જાયન્ટ્સ માટે પ્રિન્સ યાદવ અને અવેશ ખાને પણ બે-બે વિકેટ લીધી.
Sanjiv Goenka got emotional after LSG's win against SRH.— Sonu (@Cricket_live247) April 6, 2026
પંતની શાનદાર ઇનિંગ્સ
ત્યારબાદ, ઋષભ પંતે 68 (50) રનની જવાબદાર ઇનિંગ્સ રમી, લખનૌ ટીમ માટે કુશળતાપૂર્વક પીછો કરવાની જવાબદારી સંભાળી અને અંતિમ ઓવરમાં તેમને વિજય તરફ દોરી ગયા. બેટિંગ લાઇનઅપમાં, તેમને ટોચના ક્રમના બેટ્સમેન એડન માર્કરામનો પણ ટેકો મળ્યો, જેમણે 45 (27) રનનું યોગદાન આપ્યું.
Sanjiv Goenka was literally in tears after Rishabh Pant finished the match. Sanjiv Goenka is very passionate about cricket, and this win means a lot to him.🥺❤️— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 5, 2026
સંજીવ ગોયેન્કા પર મીમ્સનો ભરાવો
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની IPL 2026 ની મેચમાં દર્શકોનું રોમાંચક ગેમપ્લેથી ભરપૂર મનોરંજન થયું. ઋષભ પંતે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કરતા, LSG ના માલિક સંજીવ ગોયેન્કા ભાવુક થઈ ગયા. આ જોઈને, ક્રિકેટ ચાહકોએ રમુજી મીમ્સનો મારો ચલાવીને પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે X પર જઈને કામ કર્યું.
LSG એ SRHને 5 વિકેટથી હરાવ્યું
IPL 2026 ની 10મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 5 વિકેટથી રોમાંચક વિજય મેળવ્યો. હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં SRH એ પ્રથમ બેટિંગ કરીને 157 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો; જવાબમાં, લખનૌની ટીમે 19.5 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 160 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી. આ લખનૌની સિઝનની પહેલી જીત હતી. ટીમ માટે, કેપ્ટન ઋષભ પંતે 50 બોલમાં 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 9 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેના સિવાય, એડેન માર્કરામે 27 બોલમાં 45 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, હૈદરાબાદ માટે, હર્ષ દુબેએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે ઇશાન મિલાંગા અને શિવંગ કુમારે એક-એક વિકેટ લીધી.
અગાઉ, ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યા બાદ, SRH ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 156 રન બનાવ્યા. હેનરિક ક્લાસેન અને નીતિશ રેડ્ડીએ ટીમ માટે શાનદાર અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી; ક્લાસેન 62 રન બનાવ્યા, જ્યારે રેડ્ડીએ 57 રનનું યોગદાન આપ્યું. જોકે, આ બે સિવાય, બાકીના બેટ્સમેનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. બોલિંગ મોરચે લખનૌ માટે, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ અને અવેશ ખાન શ્રેષ્ઠ રહ્યા, જેમણે 2-2 વિકેટ લીધી.
