IPL 2026: આજે લખનૌના નવાબોનો રાજસ્થાનના રોયલ સામે મુકાબલો, બંને ટીમો માટે કરો યા મરોનો મુકાબલો
લખનૌની ટીમ લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન સામે ટકરાશે.
Published : April 22, 2026 at 1:10 PM IST
LSG VS RR: IPL 2026 ની 32મી મેચમાં, આજે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મુકાબલો ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી ઈકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ 7:30 કલાકે શરુ થશે. LSG સામેની તેમની હેડ-ટુ-હેડ મેચોમાં RRનું પલડુ ભારે છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે, IPL 2026 માં સીઝનની શરૂઆત અપેક્ષાઓ મુજબ રહી નથી. ટીમે અત્યાર સુધીમાં કુલ છ મેચ રમી છે, જેમાંથી LSG ફક્ત બે મેચમાં જ વિજય મેળવવામાં સફળ રહી છે. તેનાથી વિપરીત, ટીમને ચાર મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
LSG ની બેટિંગ અને બોલિંગમાં પડકારો
આ સિઝનમાં ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપ રન માટે સંઘર્ષ કરતી દેખાઈ રહી છે. મિશેલ માર્શ સતત આશાસ્પદ શરૂઆતનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. દરમિયાન, માર્કરામ પણ IPL 2026 માં હજુ સુધી એક પણ અડધી સદી ફટકારી શક્યો નથી. નિકોલસ પૂરન અને કેપ્ટન ઋષભ પંત પણ બેટિંગમાં કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
બોલિંગના મોરચે, મોહમ્મદ શમી પંજાબ કિંગ્સ સામેની પાછલી મેચમાં ખૂબ ખર્ચાળ સાબિત થયો હતો, તેણે તેની ચાર ઓવરમાં 56 રન આપ્યા હતા. જોકે તે આ મેચ સિવાય શમી આ સિઝનમાં સારી લયમાં દેખાયો છે. પ્રિન્સ યાદવ તેની બોલિંગથી પ્રભાવશાળી રહ્યો છે, પરંતુ અવેશ ખાન અને મોહસીન અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ જીતના માર્ગે પાછા ફરવા માંગે છે
બીજી બાજુ, રાજસ્થાન રોયલ્સ - જેણે 2026 ની IPL સીઝનની શરૂઆત સતત ચાર જીત સાથે કરી હતી, તેમની છેલ્લી બે મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે, ટીમ એક સમયે મજબૂત સ્થિતિમાં દેખાતી હતી, પરંતુ તેમના બોલરો અંતિમ ઓવરોમાં જીત મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. બેટિંગ વિભાગમાં, યશસ્વી જયસ્વાલ અને વૈભવ સૂર્યવંશી પોતાની છાપ બનાવવામાં સફળ રહ્યા છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
અત્યાર સુધી, IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે કુલ 6 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી RR એ 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે LSG એ 2 મેચમાં જીત નોંધાવી છે.
ઈકાના સ્ટેડિયમ- પિચ રિપોર્ટ
ઈકાના સ્ટેડિયમની પિચ સ્પિન બોલરો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. બેટ્સમેનોને અહીં રન બનાવવા માટે ઘણીવાર થોડો સંઘર્ષ કરવો પડે છે, કારણ કે બોલ બેટ પર થોડો ટકી રહે છે. આ જ કારણ છે કે આ પીચ પર ભાગ્યે જ મોટો સ્કોર બને છે.
લખનૌમાં હવામાન કેવું રહેશે?
એક્યુવેધરના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે લખનૌમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેશે, અને વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.
બંને ટીમની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
LSG: આયુષ બદોની, મિશેલ માર્શ, ઋષભ પંત, નિકોલસ પૂરન, એડન માર્કરામ, મુકુલ ચૌધરી, મોહમ્મદ શમી, અવેશ ખાન, પ્રિન્સ યાદવ, એમ સિદ્ધાર્થ, મોહસીન ખાન
RR: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, રવિ બિશ્નોઈ, બ્રિજેશ શર્મા, નંદ્રે બર્ગર
