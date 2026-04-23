ETV Bharat / sports

IPL 2026: LSG અને RR લાઈવ મેચ દરમિયાન લડાઈ ઉપડી, વીડિયો વાયરલ

22 એપ્રિલના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચ દરમિયાન, સ્ટેડિયમની અંદર ચાહકો વચ્ચે લડાઈનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

LSG VS RR FANS FIGHT AT EKANA STADIUM (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 23, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FANS FIGHT AT EKANA STADIUM: IPL 2026 ની તીવ્ર રમત ચાલુ છે. લીગમાં અત્યાર સુધીમાં 32 મેચ રમાઈ છે. 22 એપ્રિલના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં રાજસ્થાનનો વિજય થયો હતો, જ્યારે યજમાન લખનૌને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. મેચ દરમિયાન, સ્ટેડિયમની અંદર ચાહકો વચ્ચે હિંસક બોલાચાલી થઈ હતી. સ્ટેડિયમની અંદર મુક્કાઓ અને લાતો મારતો આ ઘટનાનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

સ્ટેડિયમમાં ભયંકર બોલાચાલી

એક મેચ દરમિયાન સ્ટેડિયમની અંદર ચાહકો વચ્ચે લડાઈ થઈ હતી, અને આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ ઝઘડો બે ચાહકો વચ્ચે ઝઘડાથી શરૂ થયો હતો. ત્યારબાદ, એક ચાહક ઉપરના માળેથી નીચે પડી ગયો. જોકે, પડી ગયા પછી, ચાહક તરત જ પાછો ઊભો થયો અને ફરીથી લડાઈમાં જોડાવા માટે દોડી ગયો. ત્યારબાદ આ ઝઘડો જૂથ બોલાચાલીમાં ફેરવાઈ ગયો, અને આસપાસના વિસ્તારમાં વાતાવરણ ખૂબ જ ગરમ થઈ ગયું. આ સમગ્ર એપિસોડને કેદ કરતો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપકપણે ફરતો થઈ રહ્યો છે, જેને એક યુઝરે ઓનલાઈન શેર કર્યો છે. સ્ટેડિયમમાં ચાહકો વચ્ચે ઝઘડાની ઘટનાઓ કોઈ નવી વાત નથી; આવી ઝઘડા વારંવાર થાય છે, અને ચાહકો ઘણીવાર એકબીજા સાથે ઝઘડા કરતા જોવા મળે છે.

રાજસ્થાને 40 રનથી જીત મેળવી

આ મેચમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાને 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 159 રન બનાવ્યા. રાજસ્થાન તરફથી રવિન્દ્ર જાડેજા સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, તેમણે 29 બોલમાં 43 રનની ઇનિંગ રમી. નીચલા-મધ્યમ ક્રમમાંથી જાડેજાએ બનાવેલા રન રાજસ્થાન માટે મેચના અંતે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થયા. 160 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, LSG 18 ઓવરમાં ફક્ત 119 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. મિશેલ માર્શ સિવાય, LSGનો બીજો કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડી શક્યો નહીં. માર્શે 41 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા. વધુમાં, આયુષ બદોની, ઋષભ પંત અને એડન માર્કરામ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યા.

આ પણ વાંચો:

  1. CSK માં આયુષ મ્હાત્રેના સ્થાને મેચ વિનર ખેલાડી જોડાયો, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો રહી ચૂક્યો છે ભાગ
  2. દરેક મેચ પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી કરે છે આ કામ, જેનાથી બોલરોનો પરસેવો છૂટી જાય છે

TAGGED:

IPL 2026
LSG VS RR FANS FIGHT
FANS FIGHT AT EKANA STADIUM
LSG VS RR FANS FIGHT VIDEO
FANS FIGHT AT EKANA STADIUM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.