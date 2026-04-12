IPL 2026: આજે ગુજરાત ટાઇટન્સનો મુકાબલો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે, મેચ બપોરે 3:30 કલાકે શરુ થશે

IPL 2026 ની 19મી મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાનો છે. લખનૌના હોમ ગ્રાઉન્ડ એકાના સ્ટેડિયમમાં મેચ રમાશે.

Published : April 12, 2026 at 12:03 PM IST

LSG vs GT: IPL 2026 માં આ રવિવારે 12 એપ્રિલ બપોરના મુકાબલા દરમિયાન એક રોમાંચક મુકાબલો રાહ જોઈ રહ્યો છે, કારણ કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તેમના ઘરઆંગણે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. બંને ટીમો હાલમાં ગતિશીલતાના મોજા પર સવાર છે, ચાહકો એક ઉચ્ચ-વોલ્ટેજ મુકાબલાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છે, જેણે સતત બે રોમાંચક જીત મેળવી છે. કેપ્ટન ઋષભ પંત હવે ત્રીજી જીત પર નજર રાખી રહ્યા છે - અને આ વખતે, તે સંભવતઃ તેની ટીમ માટે વધુ આરામદાયક વિજયની આશા રાખશે. ટીમનું સંતુલન હાલમાં ઉત્તમ દેખાય છે, અને તેઓ તેમના ઘરઆંગણાના ફાયદાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

બીજી બાજુ, ગુજરાત ટાઇટન્સ પણ શાનદાર વિજય સાથે ઉતરશે. તેમની પાછલી મેચમાં, ટીમે દિલ્હી કેપિટલ્સને છેલ્લા બોલ પર હરાવીને સિઝનની તેમની પ્રથમ જીત મેળવી હતી. પરિણામે, ગુજરાતનો ઉદ્દેશ્ય આ જીતની ગતિ જાળવી રાખવાનો રહેશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

આઈપીએલના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ સાત મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, ગુજરાત ટાઇટન્સે ચાર જીત નોંધાવી છે, જ્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે ત્રણ મેચ જીતવામાં સફળ રહી છે. ઐતિહાસિક આંકડા ગુજરાતની તરફેણ કરી શકે છે, પરંતુ તેમના વર્તમાન ફોર્મને ધ્યાનમાં લેતા, આ મુકાબલો એક જોરદાર લડાઈ બનવાની તૈયારીમાં છે. બંને ટીમોના ફોર્મ અને સંતુલનને જોતાં, મેચ કોઈપણ દિશામાં સ્વિંગ કરી શકે છે અને તે ચોક્કસ આ અણધારીતા છે જે તેને વધુ રોમાંચક બનાવે છે.

પીચ રિપોર્ટ

આ મેચમાં, બધાની નજર એકાના સ્ટેડિયમની પીચની સ્થિતિ પર રહેશે. શું આ પીચ બેટ્સમેન માટે રન-ફેસ્ટ સાબિત થશે, કે બોલરો સામે તેમના માટે પડકારજનક સપાટી બનશે? એ નોંધનીય છે કે એકાના સ્ટેડિયમની પીચ અન્ય પીચોની તુલનામાં થોડી ધીમી છે. જેમ જેમ અહીં મેચ આગળ વધે છે, તેમ તેમ બેટ્સમેન માટે તે વધુને વધુ મુશ્કેલ બનતું જાય છે. આ સ્થળે ઝડપી બોલરોને નવા બોલ સાથે સ્વિંગ મળે છે, જ્યારે સ્પિનરો વચ્ચેની ઓવરો દરમિયાન નિયંત્રણ મેળવવાનું વલણ ધરાવે છે. આ વિવિધ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, કોઈપણ ટીમ માટે બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે સમજદારી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ સ્થળે પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર 170 થી 175 ની વચ્ચે હોય છે.

હવામાન રિપોર્ટ

રવિવારે લખનૌમાં તીવ્ર તડકો અને ગરમી રહેવાની ધારણા છે. મેચના દિવસે, અહીં તાપમાન 21 થી 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેશે.

બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઈંગ -12

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), નિકોલસ પૂરન, અબ્દુલ સમદ, મુકુલ ચૌધરી, એમ સિદ્ધાર્થ, અવેશ ખાન, દિગ્વેશ રાઠી, પ્રિન્સ યાદવ અને મોહમ્મદ શમી.

ઈમ્પેક્ટ પ્લેયરઃ આયુષ બદોની

ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, શાહરૂખ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, અશોક શર્મા, મોહમ્મદ સિરાજ.

ઈમ્પેક્ટ પ્લેયરઃ પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ

