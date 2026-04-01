IPL 2026: આજે અક્ષર પટેલની DC અને રિષભ પંતની LSG વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

આજે IPL 2026 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મેચ એકાના સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

LSG VS DC MATCH PREVIEW
Published : April 1, 2026 at 1:20 PM IST

LSG vs DC: IPL 2026ની 5મી મેચમાં આજે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ દિલ્હી કેપિટલ્સ સાથે ટકરાશે. LSG કેપ્ટન ઋષભ પંત તેની ભૂતપૂર્વ ટીમ સામે ટકરાશે. અત્યાર સુધીમાં, બંને ટીમો વચ્ચે કુલ સાત મેચ રમાઈ છે, જેમાં દિલ્હીનો હાથ ઉપર છે. LSG હવે વિજય મેળવવા, પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવા અને IPL 2026 ના તેમના અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ચાલો બંને ટીમોના ફૂલ સ્ક્વોડ, પીચ રિપોર્ટ અને હવામાનની સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

LSG vs DC મેચ ક્યાં રમાશે?

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની મેચ આજે 1 એપ્રિલ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. IPL 2026 માં બંને ટીમો માટે આ પહેલી મેચ છે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનું છે.

LSG vs DC: પિચ રિપોર્ટ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની મેચ એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. આ સ્થળ પર કાળી માટીની પિચ છે, જેના કારણે બેટ્સમેન માટે રન બનાવવાનું પડકારજનક બને છે. જેમ જેમ મેચ આગળ વધે છે તેમ તેમ સ્કોરિંગ રેટ ધીમો પડતો જાય છે. એકાના સ્ટેડિયમમાં સરેરાશ 160 રનનો સ્કોર પાર સ્કોર માનવામાં આવે છે.

LSG vs DC: હવામાન રિપોર્ટ

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. સ્પર્ધા દરમિયાન તાપમાન 28 થી 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. આજે લખનૌમાં વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે.

LSG vs DC: હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 મેચ રમાઈ છે. જેમાંથી દિલ્હી કેપિટલ્સે 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 3 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો ખૂબ જ રોમાંચક બનવાનો છે.

LSG સ્ક્વોડ: રિષભ પંત (કેપ્ટન), એડન માર્કરામ, હિમ્મત સિંહ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, મુકુલ ચૌધરી, અક્ષત રઘુવંશી, જોશ ઈંગ્લિસ, નિકોલસ પૂરન, મિશેલ માર્શ, અબ્દુલ સમદ, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, વાનિન્દુ હસરાંગા, આયુષ બદોની, મોહમદ શમી, આવેશ ખાન, એમ સિધ્ધાર્થ, દિગ્વેશ સિંહ, આકાશ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્જુન તેંડુલકર, એનરિક નોર્ટજે, નમન તિવારી, મયંક યાદવ અને મોહસીન ખાન.

DC સ્ક્વોડ: અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, કરુણ નાયર, ડેવિડ મિલર, પથુમ નિસાંકા, સાહિલ પારેખ, પૃથ્વી શો, અભિષેક પોરેલ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, સમીર રિઝવી, આશુતોષ શર્મા, વિપ્રજ નિગમ, અજય મંડલ, ત્રિપુરાણા વિજય, માધવ તિવારી, નિતીશ રાણા, મિચેલ સ્ટાર્ક, ટી નટરાજન, મુકેશ કુમાર, દુષ્મંથા ચમીરા, આકીબ નબી, લુંગી એનગીડી, કાઈલ જેમીસન અને કુલદીપ યાદવ.

