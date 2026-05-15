LSG BEAT CSK: લખનૌએ એકતરફી 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો, મિશેલ માર્શે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે IPL 2026 ના તેમના મુકાબલામાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પર 7 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો છે, આ જીતમાં મિશેલ માર્શે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
Published : May 15, 2026 at 11:56 PM IST
LSG BEAT CSK: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 59મી લીગ મેચ લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 7 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક મેચ જીતી હતી. આ મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સના કેપ્ટન ઋષભ પંતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેના પગલે CSKએ પ્રથમ બેટિંગ કરીને કુલ 187 રન બનાવ્યા હતા.
આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે ફક્ત 36 રનના સ્કોર પર બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેન ગુમાવ્યા; જોકે, પછી બેટિંગ કરવા આવેલા કાર્તિક શર્માએ એક છેડેથી ઇનિંગને મજબૂત બનાવી અને 42 બોલમાં 71 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. ત્યારબાદ, કાર્તિક પેવેલિયન પરત ફર્યા પછી, શિવમ દુબે એ 16 બોલમાં 32 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેણે આ મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કુલ સ્કોરને 187 રન સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી બોલિંગમાં, આકાશ મહારાજ સિંહે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ શમી અને શાહબાઝ અહેમદે એક-એક વિકેટ લીધી.
આ મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ 188 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતર્યા ત્યારે મિશેલ માર્શ અને જોશ ઈંગ્લિસની ઓપનિંગ જોડીએ ધમાકેદાર શરૂઆત આપી, પ્રથમ છ ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના સ્કોર 86 રન સુધી પહોંચાડ્યો. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 135 રનની ભાગીદારી કરી; જોશ ઈંગ્લિસ 36 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે મિશેલ માર્શે 90 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. વધુમાં, નિકોલસ પૂરને 32 રનનું યોગદાન આપ્યું. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 16.4 ઓવરમાં માત્ર ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને આ લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: મિશેલ માર્શ, નિકોલસ પૂરન, એડન માર્કરામ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), મુકુલ ચૌધરી, અબ્દુલ સમદ, શાહબાઝ અહેમદ, મોહમ્મદ શમી, મયંક યાદવ, આકાશ મહારાજ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, દેવલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, પ્રશાંત વીર, અંશુલ કંબોજ, નૂર અહમદ, સ્પેન્સર જોનસન, મુકેશ ચૌધરી.
