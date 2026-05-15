પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા CSKની ટક્કર LSG સામે, ઉર્વિલ પટેલ પર રહેશેે નજર
આજની IPL મેચ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે રમાશે. પોઈન્ટ ટેબલમાં, CSK હાલમાં પાંચમા સ્થાને છે, જ્યારે LSG દસમા સ્થાને છે.
Published : May 15, 2026 at 1:15 PM IST
LSG VS CSK: IPL 2026 ની 59મી મેચ આજે, શુક્રવાર, 15 મે ના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. વધુમાં, IPL 2026 સીઝનની તેમની પાછલી મેચમાં, લખનૌની ટીમને ચેન્નાઈ સામે 5 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, આજની મેચમાં, આ ટીમ વિજય સાથે પોતાના અભિયાનનો અંત શાનદાર રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી તરફ, ચેન્નાઈની ટીમ આ મેચ જીતીને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની પોતાની આકાંક્ષાઓને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પાસે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તક
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હાલમાં 12 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર 5મા ક્રમે છે. આજની મેચમાં જીત મેળવવાથી તેમના પોઈન્ટની સંખ્યા 14 થઈ જશે, જેનાથી તેઓ પંજાબ કિંગ્સ (જેના 13 પોઈન્ટ છે) ને પાછળ છોડીને ટોપ 4 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી શકશે. જોકે, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તેમના માર્ગમાં અવરોધરૂપ છે જેની ટીમ આજે તેમનો સામનો કરવાની છે. LSG હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર સૌથી નીચેના સ્થાને છે, અને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની શક્યતાઓ પહેલાથી જ ખતમ થઈ ગઈ છે; ટીમ સત્તાવાર રીતે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. જોકે, CSK ની પ્રાથમિક ચિંતા એ સુનિશ્ચિત કરવાની રહેશે કે LSG તેમના અભિયાનને પણ બગાડે નહીં. અમે ગયા ગુરુવારે જ જોયું કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પંજાબ કિંગ્સને કેવી રીતે હરાવ્યું, જેનાથી તેમની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ. જો આ શુક્રવારે પણ આવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળે તો કોઈ આશ્ચર્ય નહીં થાય.
આ સિઝનમાં લખનૌની ટીમનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
દરમિયાન, લખનૌની વાત કરીએ તો, તેમના માટે પરિસ્થિતિ બિલકુલ સારી રહી નથી. ટીમ ક્યારેક ક્યારેક સારા ફોર્મમાં દેખાય છે આશા જગાડે છે પરંતુ અનિવાર્યપણે તેના જૂના પેટર્નમાં પાછી ફરે છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ તેમની અગિયાર મેચમાંથી ફક્ત ત્રણ જ જીતી શક્યા છે. ઋષભ પંતને પણ નોંધપાત્ર ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે; તે ન તો રન બનાવી રહ્યો છે કે ન તો તેની કેપ્ટનશીપમાં સફળતા મેળવી રહ્યો છે. જ્યારે જોશ ઇંગ્લિસ, નિકોલસ પૂરન અને મિશેલ માર્શે ઝડપી ગતિએ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે, ત્યારે તેમના પ્રયાસો ટીમને જીત તરફ દોરી જવા માટે પૂરતા નથી. હવે જ્યારે ટીમ પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ બાકી નથી, તો તેઓ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે રમે તેવી શક્યતા છે અને તે ચેન્નાઈ માટે એક પડકાર સાબિત થઈ શકે છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 7 મેચ રમાઈ છે. આ મેચોમાંથી, ચેન્નાઈની ટીમે કુલ 3 જીત મેળવી છે. બીજી તરફ, લખનૌની ટીમે પણ આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ 3 મેચ જીતી છે. વધુમાં, આ સમય દરમિયાન આ બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ હતી. વધુમાં, 2026 IPL સીઝન દરમિયાન આ બંને ટીમો વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી; તે ચોક્કસ મેચમાં, ચેન્નાઈની ટીમ 5 વિકેટથી જીતી હતી.
પિચ રિપોર્ટ
આ મેદાનની પિચ કાળી માટીથી બનેલી છે. પરિણામે, તે સ્પિન બોલરોને નોંધપાત્ર મદદ કરે છે. આ જ કારણ છે કે પાછલી IPL સીઝન દરમિયાન અહીં ઓછા સ્કોરવાળી મેચો જોવા મળી હતી. વધુમાં, અહીંની પિચ મેચના શરૂઆતના તબક્કામાં ઝડપી બોલરોને મદદ કરે છે. જોકે, જેમ જેમ રમત આગળ વધે છે, તેમ તેમ સ્પિનરો કાર્યવાહી પર પ્રભુત્વ મેળવવાનું વલણ ધરાવે છે. દરમિયાન, આ સ્થળ પર પ્રથમ ઇનિંગ્સનો સરેરાશ સ્કોર 165 રન છે. વધુમાં, આજે એકાના સ્ટેડિયમમાં બેટ અને બોલ વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા થવાની ધારણા છે.
હવામાન રિપોર્ટ
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, લખનૌમાં આજે શુક્રવાર, 15 મે હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. વધુમાં, દિવસનું મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, આજે અહીં વરસાદની બિલકુલ શક્યતા નથી. પરિણામે, દર્શકો આજે એક ઉત્તમ મેચ જોવા માટે આતુર છે.
