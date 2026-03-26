IPL 2026 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ફેરફાર, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ટીમમાં જોડાયો
ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : March 26, 2026 at 12:58 PM IST
IPL 2026: મીની-હરાજી બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પરિણામે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના માટે એક રિપ્લેસમેન્ટ શોધી કાઢ્યું છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ આશિષ નેહરાએ ટીમના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાતા પહેલા, આ ખેલાડીએ IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ઝડપી બોલર ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ ધરાવે છે.
IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ફેરફાર
ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના સ્થાને, કુલવંત ખેજરોલિયા હવે 2026 સીઝન માટે ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં જોડાયો છે. કુલવંત અગાઉ આશિષ નેહરાના કોચિંગ હેઠળ ગુજરાત ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે. આ જ કારણસર કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ આશિષ નેહરાએ ફરી એકવાર તેમના પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે પોતે સોશિયલ મીડિયા પર આ ટીમમાં ફેરફારની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, કુલવંત ખેજરોલિયા માત્ર ₹30 લાખમાં ગુજરાતની ટીમમાં જોડાયો છે. અત્યાર સુધી, કુલવંતે IPLમાં કુલ માત્ર 6 વિકેટ ઝડપી છે.
Gujarat Titans have signed Kulwant Khejroliya as a replacement for the injured Prithviraj Yarra ahead of the Indian Premier League 2026.— MK Sharma ✍️ (@EmediaManoj) March 25, 2026
GT will kick off their campaign against Punjab Kings in Mullanpur on March 31, before heading back to Ahmedabad for their first home game.
કુલવંતને પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન મળવાની શક્યતા ઓછી
પાછલી ઘણી IPL સીઝનની જેમ, કુલવંત IPL 2026 માં પણ બેન્ચ પર જોવા મળશે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ શરૂઆતની મેચો માટે મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની જોડી પર વિશ્વાસ રાખે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, ટીમ પાસે અનુભવી ઝડપી બોલર ઇશાંત શર્માને મેદાનમાં ઉતારવાનો વિકલ્પ પણ હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે, કુલવંત ખેજરોલિયાએ તેની તક માટે રાહ જોવી પડશે. પાછલી સીઝનની તુલનામાં, આ વખતે ગુજરાતની બેટિંગ લાઇનઅપ થોડી નબળી દેખાય છે. પરિણામે, બોલરોએ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને સાઈ સુધરસન પર વધુ પડતું દબાણ ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટે વધુ જવાબદારી લેવાની જરૂર પડશે.
