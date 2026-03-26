ETV Bharat / sports

IPL 2026 પહેલા ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ફેરફાર, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ટીમમાં જોડાયો

ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026: મીની-હરાજી બાદ ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પરિણામે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેના માટે એક રિપ્લેસમેન્ટ શોધી કાઢ્યું છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ આશિષ નેહરાએ ટીમના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સમાં જોડાતા પહેલા, આ ખેલાડીએ IPLમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ઝડપી બોલર ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પણ પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ ધરાવે છે.

ફાસ્ટ બોલર પૃથ્વી રાજ યારા ઈજાને કારણે IPL 2026માંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના સ્થાને, કુલવંત ખેજરોલિયા હવે 2026 સીઝન માટે ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં જોડાયો છે. કુલવંત અગાઉ આશિષ નેહરાના કોચિંગ હેઠળ ગુજરાત ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે. આ જ કારણસર કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને મુખ્ય કોચ આશિષ નેહરાએ ફરી એકવાર તેમના પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે પોતે સોશિયલ મીડિયા પર આ ટીમમાં ફેરફારની સત્તાવાર જાહેરાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, કુલવંત ખેજરોલિયા માત્ર ₹30 લાખમાં ગુજરાતની ટીમમાં જોડાયો છે. અત્યાર સુધી, કુલવંતે IPLમાં કુલ માત્ર 6 વિકેટ ઝડપી છે.

કુલવંતને પ્લેઇંગ-11માં સ્થાન મળવાની શક્યતા ઓછી

પાછલી ઘણી IPL સીઝનની જેમ, કુલવંત IPL 2026 માં પણ બેન્ચ પર જોવા મળશે. કેપ્ટન શુભમન ગિલ શરૂઆતની મેચો માટે મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની જોડી પર વિશ્વાસ રાખે તેવી અપેક્ષા છે. વધુમાં, ટીમ પાસે અનુભવી ઝડપી બોલર ઇશાંત શર્માને મેદાનમાં ઉતારવાનો વિકલ્પ પણ હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે, કુલવંત ખેજરોલિયાએ તેની તક માટે રાહ જોવી પડશે. પાછલી સીઝનની તુલનામાં, આ વખતે ગુજરાતની બેટિંગ લાઇનઅપ થોડી નબળી દેખાય છે. પરિણામે, બોલરોએ કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને સાઈ સુધરસન પર વધુ પડતું દબાણ ન આવે તેની ખાતરી કરવા માટે વધુ જવાબદારી લેવાની જરૂર પડશે.

TAGGED:

IPL 2026
KULWANT KHEJROLIYA
PRITHVIRAJ YARRA
GT
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.