સુપર સન્ડે માં આજે પહેલી ટક્કર KKR અને RR વચ્ચે, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
IPL 2026 ની 28મી મેચમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે.
Published : April 19, 2026 at 1:21 PM IST
KKR VS RR: IPL 2026 માં તમામ 10 ટીમો વચ્ચે પ્લેઓફ માટેનો મુકાબલો વધુને વધુ રોમાંચક બની રહ્યો છે. 19 એપ્રિલે બે મેચ રમવાની છે, જેમાં પ્રથમ મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે યોજાનારી આ મુકાબલાને બંને ટીમો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. એક ટીમ જીતની શોધમાં છે, તો બીજી ટીમ જીતના માર્ગે પાછા ફરવા માંગે છે.
IPL 2026 ની 28મી મેચ રવિવાર, 18 એપ્રિલના રોજ રમાશે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનું આ સિઝનમાં પ્રદર્શન અત્યાર સુધી અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે. ટીમે હજુ સુધી એક પણ જીત નોંધાવી નથી, રમાયેલી છ મેચમાંથી પાંચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે પરિણામ વિના રહી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની તેમની પાછલી મેચમાં 5 વિકેટથી હાર બાદ, ટીમ દબાણ હેઠળ છે અને આ મેચમાં કોઈપણ કિંમતે જીત મેળવવા માટે કટિબદ્ધ રહેશે.
.@KKRiders are hungry to open their account. ⚔️@rajasthanroyals are determined to get back on track with their fifth win. 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) April 19, 2026
Two missions. One iconic stage. Eden Gardens is ready for a thriller! 🎥🔥#TATAIPL 2026 👉 #KKRvRR | SUN, APR 19, 2:30 PM pic.twitter.com/TADpGKjWn9
રાજસ્થાનની પાંચમી જીત પર નજર
આ દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ આ સિઝનમાં શાનદાર ફોર્મમાં દેખાયા છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની પાછલી મેચમાં તેમનો પહેલો પરાજય થયો હોવા છતાં, ટીમ તે પહેલા સતત જીતનો સિલસિલો જાળવી રાખતી હતી. રિયાન પરાગના નેતૃત્વમાં, આરઆર 5 માંથી 4 મેચ જીતી ચૂકી છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ત્રીજા સ્થાને છે.
All eyes on 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐁𝐀𝐁𝐘 🩷— Star Sports (@StarSportsIndia) April 19, 2026
Predict #VaibhavSooryavanshi’s score today against #KKR! 👀#TATAIPL 2026 👉 #KKRvRR | SUN, 19th APR, 2:30 PM pic.twitter.com/PHGnjhqqR1
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો બંને ટીમો વચ્ચે ભારે સ્પર્ધા જોવા મળે છે. અત્યાર સુધીમાં તેમની વચ્ચે 32 મેચ રમાઈ છે; કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આમાંથી 16 મેચ જીતી છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ 14 મેચમાં વિજયી બન્યા છે. બે મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. પરિણામે, જ્યારે KKR પોતાનું જીતનું ખાતું ખોલવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે રાજસ્થાન પોતાની જીતની ગતિ પાછી મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
KKR ની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ફિન એલન, કેમરોન ગ્રીન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), રોવમેન પોવેલ, ટિમ સીફર્ટ, સુનીલ નારાયણ, અનુકુલ રોય, વરુણ ચક્રવર્તી, વૈભવ અરોરા, કાર્તિક ત્યાગી.
RR ની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, શિમરોન હેટમાયર, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રવિન્દ્ર જાડેજા, દાસુન શનાકા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, રવિ બિશ્નોઈ, સંદીપ શર્મા.
