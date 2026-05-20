આજે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનો મુકાબલો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે, ઇડન ગાર્ડન્સમાં થશે ટક્કર

IPL 2026: આજે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે મુકાબલો થવાનો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 20, 2026 at 1:16 PM IST

KKR vs MI: IPL 2026 ની 65મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાશે. ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાનારી આ હાઈ-વોલ્ટેજ ટક્કરમાં, KKR ટીમ શાનદાર વિજય મેળવીને પ્લેઓફમાં પોતાનો દાવો મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બીજી તરફ, MI ટીમ પહેલાથી જ પ્લેઓફમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે; પરિણામે, તેઓ સિઝનની પાંચમી જીત નોંધાવીને પોતાના અભિયાનનો અંત શાનદાર રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. સંજોગોને જોતાં, બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થવાની ખાતરી છે.

હેડ-ટુ-હેડ

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 36 મેચ રમાઈ છે. આમાંથી મુંબઈએ 25 મેચ જીતી છે, જ્યારે કેકેઆરે 11 મેચમાં જીત નોંધાવી છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ સંપૂર્ણપણે મુંબઈના પક્ષમાં હોય તેવું લાગે છે. જોકે, આ કરો યા મરો મુકાબલામાં, કેકેઆર જીત મેળવવા અને મુંબઈને જોરદાર લડાઈ આપવા માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં સૌથી વધુ સ્કોર ૨૩૨ રનનો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 67 રનનો છે.

પિચ રિપોર્ટ

KKR અને MI વચ્ચેની મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. ઇડન ગાર્ડન્સની પિચ પરંપરાગત રીતે બેટ્સમેન માટે ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તેની સપાટ સપાટી અને સારા ઉછાળાને કારણે, બોલ બેટ પર સુંદર રીતે આવે છે. ઝડપી આઉટફિલ્ડ અને ટૂંકી બાઉન્ડ્રી સાથે, અહીં વારંવાર હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ જોવા મળે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

IPL 2026 માં, બુધવારે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે મેચ રમાશે. 20 મેના રોજ કોલકાતામાં યોજાનારી આ મેચ માટે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી; જોકે, આકાશ વાદળછાયું રહેશે. આ દિવસે, મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: ફિન એલન, અંગક્રિશ રઘુવંશી, અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), કેમરોન ગ્રીન, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, રમનદીપ સિંહ, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી, કાર્તિક ત્યાગી.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: રોહિત શર્મા, રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), નમન ધીર, વિલ જેક્સ, દીપક ચહર, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, જસપ્રિત બુમરાહ, અશ્વની કુમાર.

