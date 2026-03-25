IPL 2026 પહેલા રિંકુ સિંહને મળી મોટી જવાબદારી, KKR એ ભવિષ્યની તૈયારીઓ શરૂ કરી
IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થશે. પ્રથમ મેચ RCB અને SRH વચ્ચે રમાશે. KKR ટીમ 29 માર્ચે મુંબઈમાં તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
Published : March 25, 2026 at 3:22 PM IST
IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ - ત્રણ વખત IPL ચેમ્પિયન - 2026 IPL સીઝનમાં મજબૂત પ્રદર્શન સુનિશ્ચિત કરવા માટે અથાક મહેનત કરી રહી છે. ફરી એકવાર, અજિંક્ય રહાણે શાહરૂખ ખાનની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝીનું નેતૃત્વ કરવા માટે તૈયાર છે. જોકે, ચાહકો આ નિર્ણયથી ખાસ ખુશ નહોતા. પરિણામે, ભવિષ્ય પર નજર રાખીને, ફ્રેન્ચાઇઝીએ હવે રિંકુ સિંહને એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી છે. રિંકુ ઘણા સમયથી આ ફ્રેન્ચાઇઝીનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે.
રિંકુ સિંહને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી
ટીમ ઇન્ડિયાના નિયુક્ત 'ફિનિશર', રિંકુ સિંહ, 2018 IPL સીઝનથી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમના સભ્ય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, તેમણે સતત શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. હવે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ સત્તાવાર રીતે રિંકુ સિંહને 2026 IPL સીઝન માટે ટીમના ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જો કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેને ઈજા થાય છે, તો રિંકુ કેપ્ટનશીપ સંભાળવા માટે આગળ વધશે.
God’s plan has a new chapter ✨ pic.twitter.com/2Gsy55mipi— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 24, 2026
શાહરૂખ ખાનની માલિકીની ફ્રેન્ચાઇઝ રિંકુ સિંહને સંભવિત ભાવિ કેપ્ટન તરીકે જુએ છે, અને આ જવાબદારી ખાસ કરીને તે ગ્રુમિંગ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે તેમને સોંપવામાં આવી છે. એવી શક્યતા છે કે રિંકુ સિંહને 2027 IPL સીઝનમાં ફ્રેન્ચાઇઝની પૂર્ણ-સમયની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવે, કારણ કે રહાણે વય સંબંધિત પરિબળોને કારણે લીગમાંથી બહાર થઈ શકે છે.
અભિષેક નાયરે લીધો મોટો નિર્ણય
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના નવા કોચ અભિષેક નાયર, રિંકુ સિંહને લાંબા સમયથી ઓળખે છે. રિંકુ પોતે નાયરને તેની સફળતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનો શ્રેય આપે છે. પરિણામે, નાયર હવે રિંકુમાં અપાર વિશ્વાસ રાખે છે. વધુમાં, ટીમના માર્ગદર્શક, ડ્વેન બ્રાવો અને સહાયક કોચ, શેન વોટસન, એ પણ આ નિર્ણયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. જો કે, આ સિઝનમાં, રિંકુ સિંહને ટોચના પાંચમાં બેટિંગ કરવાની તક આપવી જ જોઈએ. છેલ્લા બે સિઝનથી, રિંકુને ફક્ત અંતિમ ઓવરો દરમિયાન જ બેટિંગ કરવાની તક મળી રહી છે.
IPL 2026 માટે KKR સ્ક્વોડ: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી, અનુકુલ રોય, હર્ષિત રાણા, મનીષ પાંડે, રમણદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ (વાઈસ-કેપ્ટન), રોવમેન પોવેલ, સુનીલ નારાયણ, ઉમરાન મલિક, વૈભવ અરોરા, વર્ણેશ ગ્રીન, ચૌહાણ, ફિનશેન, ઓલરેડી પથિરાના, તેજસ્વી સિંહ, કાર્તિક ત્યાગી, પ્રશાંત સોલંકી, રાહુલ ત્રિપાઠી, ટિમ સીફર્ટ, સાર્થક રંજન, દક્ષ કામરા, રચિન રવિન્દ્ર, આકાશ દીપ, બ્લેસિંગ મુઝરાબાની.
