KKR એ જીતની લગાવી હેટ્રીક, SRH ને 7 વિકેટથી હરાવ્યું
રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને હરાવીને પોઈન્ટ ટેબલ પર બે મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મેળવ્યા.
Published : May 3, 2026 at 8:05 PM IST
KKR BEAT SRH: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદને 7 વિકેટથી હરાવીને પ્લેઓફમાં પહોંચવાની આશા જીવંત રાખી છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાં, KKR એ 9 મેચમાંથી 7 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, અને પોઈન્ટ ટેબલ પર પોતાનું 8મું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે SRH 12 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
SRH તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યું
પહેલા બેટિંગ કરતા, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની શરૂઆત ધમાકેદાર રહી, પાવરપ્લેમાં જ 71/1નો સ્કોર નોંધાવ્યો. ટ્રેવિસ હેડે વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે ઇનિંગ્સની કમાન સંભાળી, માત્ર 22 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી; વધુમાં, તેણે ઇશાન કિશન સાથે 50 રનની ઝડપી ભાગીદારી નોંધાવી.
KKR ને 166 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો
SRH એ માત્ર 8.5 ઓવરમાં 100 રનનો આંકડો પાર કર્યો; જોકે, વારંવાર વિક્ષેપો અને વિકેટો પડવાના કારણે વચ્ચેની ઓવરોમાં તેમનો સ્કોરિંગ રેટ ધીમો પડી ગયો. 16.3 ઓવરમાં 150 રન સુધી પહોંચવા છતાં, તેઓ તેમની વિસ્ફોટક શરૂઆતનો સંપૂર્ણ લાભ ઉઠાવી શક્યા નહીં અને અંતે 19 ઓવરમાં 165 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા.
જવાબમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે શરૂઆતમાં પણ આવી જ ગતિ દર્શાવી, પાવરપ્લે દરમિયાન 71/1નો સ્કોર બનાવ્યો. અંગક્રિશ રઘુવંશી અને અજિંક્ય રહાણેએ શાનદાર 50 રનની ભાગીદારી સાથે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી, જેનાથી સરળ લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે મજબૂત પાયો નાખ્યો.
રઘુવંશીની શાનદાર બેટિંગ
અંગક્રિશ રઘુવંશીએ 47 બોલમાં 59 રનની ઇનિંગ રમીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જ્યારે અજિંક્ય રહાણેએ તેમને મજબૂત ટેકો આપ્યો. આ જોડીએ KKR ને માત્ર 9.2 ઓવરમાં 100 રનનો આંકડો પાર કરાવ્યો, જેનાથી જરૂરી રનરેટ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રહ્યો.
વરુણ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'
પોતાના પક્ષમાં સ્વિંગ થઈ રહેલા મોમેન્ટમનો લાભ ઉઠાવતા, કોલકાતાએ મેચના અંતિમ તબક્કા દરમિયાન પોતાની ગતિ વધુ ઝડપી બનાવી; 16.2 ઓવરમાં 150 રનનો આંકડો પાર કર્યા પછી, તેઓએ સાત વિકેટથી આરામદાયક વિજય મેળવ્યો. બોલિંગના મોરચે, કેકેઆરના 'રહસ્યમય સ્પિનર' વરુણ ચક્રવર્તીએ 4 ઓવરમાં 36 રન આપીને 3 વિકેટ ઝડપી. 9 ના ઇકોનોમી રેટથી એક પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું જેના કારણે તેને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ મળ્યો.
