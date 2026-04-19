IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની પહેલી જીત, રાજસ્થાન રોયલ્સને 4 વિકેટથી હરાવ્યું
IPL 2026 માં, આજે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી.
Published : April 19, 2026 at 7:44 PM IST
KKR BEAT RR: IPL 2026 ની સીઝન દરમિયાન રવિવારે રમાયેલી પહેલી મેચમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે થયો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાન રોયલ્સે સારી શરૂઆત કરી હતી; જોકે, ટીમ નોંધપાત્ર સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. રાજસ્થાને સ્કોરબોર્ડ પર 155 રન બનાવ્યા હતા. રાજસ્થાન માટે, યશસ્વી જયસ્વાલ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેનાથી વિપરીત, KKR ની શરૂઆત નબળી રહી હતી, બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેન એક પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પાછા ફર્યા હતા. ત્યારબાદ, રિંકુ સિંહ અને અંકુલ રોયે KKR ને 4 વિકેટથી વિજય અપાવ્યો હતો.
રાજસ્થાન રોયલ્સે 155 બનાવ્યા હતા
ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 81 રનની ભાગીદારી કરી. વૈભવે 28 બોલમાં 46 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે જયસ્વાલે 29 બોલમાં 39 રન બનાવ્યા. તે સમયે, એવું લાગતું હતું કે રાજસ્થાન 200 રનનો આંકડો સરળતાથી પાર કરી લેશે. જોકે, ધ્રુવ જુરેલ અને રિયાન પરાગે ત્યારબાદ ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, અનુક્રમે માત્ર 5 અને 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. દરમિયાન, નીચલા મધ્યમ ક્રમમાં, શિમરોન હેટમાયર પણ બેટિંગ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો, 18 બોલમાં 15 રન બનાવીને આઉટ થયો. રવિન્દ્ર જાડેજા પણ તેની બેટિંગમાં નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેણે 7 બોલમાં 9 રનની ટૂંકી ઇનિંગ રમી.
KKR તરફથી, વરુણ ચક્રવર્તી, સુનીલ નારાયણ અને કાર્તિક ત્યાગીએ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. વરુણ ચક્રવર્તી અને કાર્તિક ત્યાગીએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે સુનીલ નારાયણે બે વિકેટ લીધી.
KKR ની આ સીઝનમાં પહેલી જીત
KKR ની શરૂઆત ખરાબ રહી 156 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, KKR ની શરૂઆત ખરાબ રહી. ઓપનર ટિમ સીફર્ટ અને અજિંક્ય રહાણે ખાતું ખોલ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા. ત્યારબાદ, અંગક્રિશ રઘુવંશીએ પણ દબાણ હેઠળ બેટિંગ કરી અને 19 બોલમાં 10 રનની ધીમી ઇનિંગ રમીને આઉટ થઈ ગયો. કેમેરોન ગ્રીને આક્રમક બેટિંગ કરી હોવા છતાં, 13 બોલમાં 27 રન બનાવીને તેમની ઇનિંગનો અંત આવ્યો.
આ પછી, રોવમેન પોવેલે પણ 20 બોલમાં 23 રન બનાવ્યા. જોકે, ત્યારબાદ રિંકુ સિંહ અને અનુકુલ રોયે બાજી સંભાળી અને શાનદાર બેટિંગ કરી. રિંકુ સિંહે 34 બોલમાં અણનમ 53 રન બનાવ્યા, જ્યારે અનુકુલ રોયે 16 બોલમાં 29 રન બનાવ્યા. KKR એ 19.4 ઓવરમાં 161/6 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.
