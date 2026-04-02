આજે ઇડન ગાર્ડન્સમાં મહામુકાબલો, KKR અને SRH પહેલી જીત મેળવવા મેદાનમાં ઉતરશે
IPL 2026 માં KKR અને SRH વચ્ચે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે મેચ રમાવાની છે. બંને ટીમો પહેલી મેચ હારી ગઈ છે.
Published : April 2, 2026 at 1:23 PM IST
KKR vs SRH: IPL 2026 ની છઠ્ઠી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે રમાશે. આ IPL સીઝનની શરૂઆત બંને ટીમો માટે ખૂબ જ નિરાશાજનક સાબિત થઈ છે, કારણ કે બંને ટીમો પોતપોતાની શરૂઆતની મેચ હારી ગઈ છે. હવે, બંને ટીમો પોતાની પહેલી જીતની શોધમાં મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે. KKR અને SRH બંનેની જોરદાર બેટિંગ લાઇનઅપ સાથે, હાઈ સ્કોરિંગ મુકાબલો જોવા મળશે. ચાલો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, ટીમ, પિચ રિપોર્ટ અને હવામાન પર એક નજર કરીએ.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. 2 એપ્રિલે - એટલે કે આજે - બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે બહાર આવશે. ચાહકો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થતી લાઈવ એક્શનનો આનંદ માણી શકશે.
બંને ટીમોના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
IPLના ઇતિહાસમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે કુલ 30 મેચ રમાઈ છે, જેમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સનો હાથ સ્પષ્ટપણે ઉપર રહ્યો છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આમાંથી 20 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ ફક્ત 10 મેચમાં જ જીત મેળવી શક્યું છે. પાછલી સીઝનમાં, બંને ટીમો કુલ બે મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરી હતી. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ આમાંથી એક મેચ જીતવામાં સફળ રહી હતી, જ્યારે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ બીજી મેચ જીતી હતી.
Out of the twelve 250+ scores in IPL history, these two teams have accounted for 7 of them! 🤯🔥
કેવું રહેશે હવામાન
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે. બંને ટીમો વચ્ચે સંપૂર્ણ મેચ થવાની ધારણા છે. સ્પર્ધા દરમિયાન તાપમાન 28 થી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. ભેજને કારણે, બીજી ઇનિંગ દરમિયાન બેટિંગ સરળ બની શકે છે.
પિચ રિપોર્ટ
ઈડન ગાર્ડન્સની પિચ બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ છે, અને લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમનો એક અલગ ફાયદો છે. ઝાકળની હાજરી બોલરો માટે કાર્ય મુશ્કેલ બનાવે છે. ટોસ જીતનાર કેપ્ટને કોઈપણ ખચકાટ વિના પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવો જોઈએ.
KKRની સંપૂર્ણ ટીમ: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ફિન એલન, કેમરોન ગ્રીન, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), રોવમેન પોવેલ, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), રિંકુ સિંઘ, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, સુનીલ નારાયણ, વરુણ ચક્રવૃતિ, કાર્તિક ત્યાગી, ઉમરાન મલિક, રાહુલ ત્રિપાઠી, મનીષ પાન્ડે, વૈભલ અરોરા, રચિન રવિન્દ્ર, બ્લેસિંગ મુજરબાની, નવદીપ સૈની, પ્રશાંત સોલંકી, દક્ષ કામરા, સાર્થક રંજન, તેજસ્વી દહિયા, સૌરભ દુબે.
SRHની સંપૂર્ણ ટીમ: ઈશાન કિશન (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, હેનરિક ક્લાસેન, અનિકેત વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષલ પટેલ, જયદેવ ઉનડકટ, હર્ષ દુબે, ઈશાન મલિંગા, શિવમ માવી, સ્મરણ રવિચંદ્રન, જીશાન અંશારી, સલિલ અરોરા, કામિંડુ મેન્ડીસ, બ્રાયડન કાર્સ, ડેવિડ પેઈન, પ્રફુલ હિંગ,સાકિબ હુસૈન, ક્રેઈન્સ ફુલેત્રા, અમિત કુમાર, ઓમકાર તરમાલે, શિવાંગ કુમાર.
