IPL 2026: આજે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સમાં વીર અને ઝારા વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

IPL 2026 માં આજે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે મેચ યોજાવાની છે. બંને ટીમો ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 1:24 PM IST

KKR VS PBKS: IPL 2026 ની 12મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાશે. કોલકાતા તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, ઈડન ગાર્ડન્સ પર રમશે અને તેમની પહેલી જીતની શોધમાં છે. બીજી તરફ, પંજાબ કિંગ્સે તેમની શરૂઆતની બે મેચ જીતી લીધી છે અને તેમનો વિજય ક્રમ ચાલુ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. શ્રેયસ ઐયર તેની ભૂતપૂર્વ ટીમ, KKR સામે મેદાનમાં ઉતરશે. આ જ કારણોસર, આ મુકાબલો રસપ્રદ થવાની સંભાવના છે. ચાલો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ, પિચ અને હવામાન અહેવાલ અને બંને ટીમો પર એક નજર કરીએ.

ઈડન ગાર્ડન્સ પિચ રિપોર્ટ

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ રહી છે, જે બેટ્સમેનોને વધુ પસંદ કરે છે. આ મેદાન પર વારંવાર ઉચ્ચ સ્કોર બનાવવામાં આવે છે. ફાસ્ટ બોલરોને શરૂઆતમાં થોડી સહાય મળે છે, જ્યારે સ્પિનરો પણ ઇનિંગમાં પાછળથી રમતમાં આવે છે. બીજી ઇનિંગ દરમિયાન ઝાકળ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

ઈડન ગાર્ડન્સમાં કોનું પલડું ભારે?: IPLના ઇતિહાસમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે પંજાબ કિંગ્સ સામે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ પર કુલ 14 મેચ રમી છે. KKR એ આમાંથી 9 મેચ જીતી છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સે 4 જીતી છે. વધુમાં, એક મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. આ ગ્રાઉન્ડ પર બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી પાંચ મેચના પરિણામો પર નજર કરીએ તો, KKR બે વાર જીતી છે, અને પંજાબ કિંગ્સે પણ બે વાર જીતી છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

  • કુલ રમાયેલ મેચો – 35
  • KKR જીત્યું – 21
  • PBKS જીત્યું – 13
  • કોઈ પરિણામ નહીં – 1

હવામાન કેવું રહેશે?

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ પર વરસાદની અસર પડી શકે છે. IMD અનુસાર, કોલકાતામાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. જેના કારણે મેચ રદ થઈ શકે છે. જો કે, જો વરસાદ ઓછો થાય છે, તો પણ મર્યાદિત ઓવરની મેચ રમાઈ શકે છે.

સંભવિત પ્લેઈંગ-11

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), ફિન એલન, અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, આરકે સિંહ, રમનદીપ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, વૈભવ અરોરા, વરુણ ચક્રવર્તી, કાર્તિક ત્યાગી, બ્લેસિંગ મુઝારાબાની.

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), શશાંક સિંહ, માર્કસ સ્ટોઈનિસ, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ, વિજયકુમાર વૈશક, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

