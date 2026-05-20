KKR vs MI : KKR ને ત્રીજો ફટકો પડ્યો, કેમેરોન ગ્રીન 4 રન બનાવી આઉટ
IPL 2026 ની 65મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે.
Published : May 20, 2026 at 11:56 PM IST
KKR vs MI: IPL 2026 ની 65મી મેચમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આમને-સામને છે. આ મેચ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં KKR ના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 147 રન બનાવ્યા હતા. KKR ને હવે આ મેચ જીતવા માટે 148 રન બનાવવાની જરૂર છે.
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળ્યા બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. માત્ર 23 રનના સ્કોર સાથે, મુંબઈના ટોચના ત્રણ બેટ્સમેન પેવેલિયન પાછા ફર્યા હતા. રોહિત શર્મા 15 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે રાયન રિકેલ્ટન 6 રન બનાવીને પાછો ફર્યો. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા નમન ધીર પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યા નહીં; તે ફક્ત ત્રણ બોલમાં શૂન્ય રને આઉટ થયો. ત્યારબાદ, હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્માએ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આ જોડીએ 49 બોલમાં 43 રનની ભાગીદારી કરી. જોકે, આ મેચમાં બંને બેટ્સમેનોએ ખૂબ ધીમી બેટિંગ કરી. અંતે, કોર્બિન બોશે 18 બોલમાં 32 રન બનાવીને ટીમને સન્માનજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડી.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સઃ અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), અંગક્રિશ રઘુવંશી (વિકેટકીપર), કેમરોન ગ્રીન, રોવમેન પોવેલ, મનીષ પાંડે, રિંકુ સિંહ, સુનીલ નારાયણ, અનુકુલ રોય, કાર્તિક ત્યાગી, વરુણ ચક્રવર્તી, સૌરભ દુબે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સઃ રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), રોહિત શર્મા, નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), વિલ જેક્સ, કોર્બિન બોશ, દીપક ચહર, જસપ્રિત બુમરાહ, રઘુ શર્મા