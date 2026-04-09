IPL 2026: આ કારણોસર KKR vs LSG મેચ રદ થઈ શકે, મોટી અપડેટ આવી સામે
IPL 2026 ની 15મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે કોલકાતામાં રમાશે.
Published : April 9, 2026 at 1:15 PM IST
KKR VS LSG: IPL 2026 ની 15મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. સીઝનની શરૂઆતમાં, કોલકાતાની ટીમે હજુ સુધી કોઈ નોંધપાત્ર પ્રદર્શન કર્યું નથી, અજિંક્ય રહાણેની આગેવાની હેઠળની ટીમ હજુ પણ તેની પ્રથમ જીતની શોધમાં છે. ટીમે અત્યાર સુધી બે મેચ રમી છે. એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે બીજી વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી.
બીજી તરફ, લખનૌની ટીમ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર દેખાય છે, કારણ કે તેણે છેલ્લા બે મુકાબલામાંથી એકમાં જીત મેળવી છે. લખનૌ સામે વિજય નોંધાવવો KKR માટે સરળ કાર્ય નહીં હોય, કારણ કે ટીમનો બોલિંગ વિભાગ હાલમાં તેની સૌથી નબળી કડી છે. જો કે, આ મેચમાં પિચ અને ટોસ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તે ધ્યાનમાં રાખીને, ચાલો વિશ્લેષણ કરીએ રમત પહેલા શું ઈડન ગાર્ડન્સની પિચ બોલરોને વધુ મદદ કરશે કે બેટ્સમેનોને અનુકૂળ રહેશે.
પિચ રિપોર્ટ
ઈડન ગાર્ડન્સની પિચની વાત કરીએ તો, તે સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ થાય કે આપણે અહીં ઉચ્ચ સ્કોર પોસ્ટ કરવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ. જોકે, મધ્ય ઓવરો દરમિયાન પિચનું સ્વરૂપ બદલાઈ શકે છે, જેનાથી સ્પિન બોલરોને પણ મદદ મળી શકે છે. મેચ સાંજે યોજાવાની હોવાથી, ઝાકળની અસર રમતમાં આવી શકે છે પરિણામે, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરે તેવી શક્યતા છે. સ્ટેડિયમમાં ટૂંકી ચોરસ સીમાઓ છે, જે ઝડપી સ્કોરિંગને સરળ બનાવે છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
હૈદરાબાદ સામેની પાછલી મેચમાં જીત મેળવ્યા બાદ, લખનૌની ટીમ ખૂબ જ મજબૂત સ્થિતિમાં હોય તેવું લાગે છે. પરિણામે, આ મેચમાં વિજય મેળવવો કોલકાતા માટે એક મોટો પડકાર સાબિત થઈ શકે છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ છ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી લખનૌએ 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે કોલકાતા ફક્ત 2 જ જીતી શક્યું છે.
કોલકાતામાં હવામાન કેવું રહેશે?
હકીકતમાં, 9 એપ્રિલે કોલકાતામાં વરસાદની શક્યતા છે. AccuWeather રિપોર્ટ મુજબ, 9 એપ્રિલે કોલકાતામાં વરસાદની શક્યતા 20 ટકા છે. 6 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને તાપમાન 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે. પરિણામે - હવામાન વિભાગ અનુસાર - કોલકાતા અને LSG વચ્ચેની મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. અગાઉ, KKR અને પંજાબ વચ્ચેની મેચ પણ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના પરિણામે બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.
