DC BEAT KKR: દિલ્હી કેપિટલ્સે સીઝનનો અંત જીત સાથે કર્યો, અંતિમ લીગ મેચમાં કોલકાતાને 40 રનથી હરાવ્યું
IPL 2026 ની છેલ્લી લીગ મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં KKR ને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : May 24, 2026 at 11:54 PM IST
KKR vs DC: IPL 2026 ની છેલ્લી લીગ મેચ કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં દિલ્હીની ટીમે 40 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. આ જીત સાથે, દિલ્હીએ પોતાની સીઝનનો શાનદાર અંત કર્યો. આ મેચમાં KKRના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દિલ્હી કેપિટલ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવર પૂર્ણ કર્યા પછી 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 203 રન બનાવ્યા હતા. જોકે, KKR ટીમ આ મેચમાં તેમની સંપૂર્ણ 20 ઓવર બેટિંગ કરવામાં નિષ્ફળ રહી અને 18.3 ઓવરમાં 163 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
અભિષેક પોરેલ અને કેએલ રાહુલની ઓપનિંગ જોડીએ દિલ્હી કેપિટલ્સને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 40 રનની ભાગીદારી કરી. પોરેલ આ મેચમાં 18 બોલમાં 22 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ, સાહિલ પારેખે 17 બોલમાં 24 રનનું યોગદાન આપ્યું. કેપ્ટન અક્ષર પટેલે 25 બોલમાં 39 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ મેચમાં દિલ્હી માટે કેએલ રાહુલ સૌથી વધુ સ્કોરર બન્યો; તેણે 200 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી માત્ર 30 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ દરમિયાન, ડેવિડ મિલરે 19 બોલમાં 28 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.
#DelhiCapitals sign off in style! 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) May 24, 2026
A dominant all-round show, led by the batters and sealed by the bowlers, helps them finish their campaign on a high. 🙌
Next up 👉 #TATAIPL Playoffs! 😍🤩#KKRvsDC | #AjinkyaRahane, #KuldeepYadav, #KKR, #DC pic.twitter.com/AvjpZccMVn
લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી, ફિન એલન અને અજિંક્ય રહાણેની ઓપનિંગ જોડીએ KKRને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 43 રન ઉમેર્યા. એલન 13 બોલમાં 20 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ દરમિયાન, ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા મનીષ પાંડેએ 16 બોલમાં 25 રન બનાવ્યા. રોવમેન પોવેલ પણ 21 બોલમાં 29 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ મેચમાં, KKR તરફથી અજિંક્ય રહાણેએ કેપ્ટનની ઇનિંગ રમીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા. તેણે 39 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને સમાન સંખ્યામાં છગ્ગા ફટકાર્યા. બોલિંગના મોરચે, દિલ્હી તરફથી કુલદીપ યાદવ અને લુંગી ન્ગીડીએ ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઇંગ-11
દિલ્હી કેપિટલ્સ: અભિષેક પોરેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), સાહિલ પારખ, ટ્રીસ્ટન સ્ટબ્સ, ડેવિડ મિલર, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), આશુતોષ શર્મા, માધવ તિવારી, આકીબ નબી ડાર, મિશેલ સ્ટાર્ક, લુંગી એનગીડી.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ: અજિંક્ય રહાણે (કેપ્ટન), મનીષ પાંડે, કેમરોન ગ્રીન, રોવમેન પોવેલ, રિંકુ સિંહ, તેજસ્વી દહિયા (વિકેટકીપર), અનુકુલ રોય, સુનીલ નારાયણ, સૌરભ દુબે, વરુણ ચક્રવર્તી, કાર્તિક ત્યાગી.