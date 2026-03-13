KKRની મોટી જાહેરાત, મુસ્તફિઝુર રહેમાનના સ્થાને 6 ફૂટ 8 ઇંચ ઊંચા ખેલાડીને ટીમમાં સામેલ કર્યો

IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે IPLની 19મી સીઝનની શરૂઆત પહેલા એક મોટી જાહેરાત કરી છે.

મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને બ્લેસિંગ મુઝારાબાની
મુસ્તફિઝુર રહેમાન અને બ્લેસિંગ મુઝારાબાની (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 13, 2026 at 8:40 PM IST

MUSTFIZUR RAHMAN REPLACEMENT: IPL 2026 ની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે, અને તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આજે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે એક મોટી જાહેરાત કરી, જેમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનના સ્થાને આગામી સીઝન માટે ઝિમ્બાબ્વે ક્રિકેટ ટીમના 6 ફૂટ 8 ઇંચ ઊંચા ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીને તેમની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે. મુજરાબાની અગાઉ પાકિસ્તાનમાં રમાનારી પાકિસ્તાન સુપર લીગની આગામી સીઝનમાં ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ તરફથી રમવાનો હતો, પરંતુ હવે તેણે ટુર્નામેન્ટમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે.

મુઝારાબાની ક્યારે ટીમમાં જોડાશે

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેમની ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યા બાદ ખૂબ જ હંગામો મચી ગયો હતો. હવે, IPL ૨૦૨૬ ના પહેલા તબક્કાના શેડ્યૂલની જાહેરાત બાદ, બધાની નજર રિપ્લેસમેન્ટ ખેલાડીની જાહેરાત પર ટકેલી હતી - આ બાબત પર KKR એ હવે સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીને તેમની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હોવાની પુષ્ટિ કરતી વખતે, KKR એ પણ જણાવ્યું હતું કે તે ૧૭ માર્ચે ટીમમાં જોડાશે. અગાઉ યોજાયેલી IPL ૨૦૨૬ ની હરાજીમાં વેચાયા વિના રહ્યા પછી, બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ PSL તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, જ્યાં તેને ઈસ્લામાબાદ યુનાઈટેડ દ્વારા સાઇન કરવામાં આવ્યો હતો અને તે રમવાની અપેક્ષા હતી; જોકે, હવે તે IPLમાં જોવા મળશે.

કોઈ ખેલાડીએ આવું બીજી વાર કર્યું છે

IPL અને PSL સતત બીજા વર્ષે એકસાથે યોજાઈ રહ્યા છે. આ ફક્ત બીજી ઘટના છે જેમાં કોઈ ખેલાડીએ પાકિસ્તાન સુપર લીગ ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યા પછી, IPL રમવાનું પસંદ કર્યું છે. બ્લેસિંગ મુઝારાબાની પહેલા, કોર્બિન બોશે ગયા સિઝનમાં પણ આવું જ કર્યું હતું; જોકે શરૂઆતમાં તેને PSL માટે પેશાવર ઝાલ્મી ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ તેણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમવાનું નક્કી કર્યું અને PSLમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું.

પ્રથમ તબક્કામાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની મેચ

  • 29 માર્ચ, 2026 (રવિવાર): MI વિરુદ્ધ KKR: મુંબઈ
  • 2 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ SRH: કોલકાતા
  • 6 એપ્રિલ, 2026 (સોમવાર): KKR વિરુદ્ધ PBKS: કોલકાતા
  • 9 એપ્રિલ, 2026 (ગુરુવાર): KKR વિરુદ્ધ LSG: કોલકાતા

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026 ના પહેલા તબક્કાનું શેડ્યૂલ જાહેર, RCB અને SRH વચ્ચે પ્રથમ મુકાબલો રમાશે
  2. ધોની વિશે CSK એ કર્યો મોટો ખુલાસો, સંપૂર્ણ સીઝન રમવા અંગે કહી મોટી વાત

TAGGED:

IPL 2026
MUSTFIZUR RAHMAN REPLACEMENT
BLESSING MUZARBANI
KKR
MUSTFIZUR RAHMAN REPLACEMENT

