RR સામેની મેચ પહેલા KKR માટે સારા સમાચાર, ₹18 કરોડનો ખેલાડી ટીમમાં જોડાયો

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમ પોતાની આગામી મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમવા માટે તૈયાર છે. આ મેચ પહેલા, KKR માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

MATHEESHA PATHIRANA
MATHEESHA PATHIRANA (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 2:51 PM IST

MATHEESHA PATHIRANA JOIN KKR: IPL 2026 ની સીઝન દરમિયાન રવિવાર, 19 એપ્રિલના રોજ બે મેચ રમવાની છે. દિવસની પહેલી મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ પહેલા, કોલકાતા ટીમ માટે એક સમાચાર સામે આવ્યા છે. મથીષા પથિરાના, હકીકતમાં, KKR કેમ્પમાં જોડાયા છે. ઘણા અઠવાડિયા સુધી લાંબી રાહ જોયા પછી, ₹18 કરોડનો આ બોલર આખરે KKR માં પાછો ફર્યો છે. KKR એ ₹18 કરોડની મોટી રકમ ચૂકવીને મીની-ઓક્શન દરમિયાન આ ખેલાડીને તેમની ટીમ માટે ખરીદ્યો હતો.

પથિરાના 6 મેચ ના રમી શક્યો

ઈજાને કારણે, મથીશા પથિરાના પ્રથમ છ મેચ રમી શક્યો ન હતો. શ્રીલંકા ક્રિકેટ તરફથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મળ્યા બાદ, પથિરાના ભારત આવી ગયા છે અને KKR ટીમમાં જોડાયા છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે એક મનોરંજક વીડિયો પોસ્ટ કરીને આ ઘાતક શ્રીલંકન બોલરના ટીમમાં જોડાવાના સમાચારની જાહેરાત કરી હતી. કોલકાતા પહોંચ્યા પછી, મથીશા પથિરાનાનું કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના કેમ્પમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. હવે, એ જોવાનું બાકી છે કે પથિરાનાને રાજસ્થાન સામેની મેચમાં રમવાની તક મળે છે કે નહીં.

બોલિંગ KKRનું નબળુ પાસું

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે IPL 2026 માં અત્યાર સુધીમાં છ મેચોમાં ભાગ લીધો છે, જેમાંથી પાંચમાં તેને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેમની એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. બોલિંગ KKRનું નબળુ પાસું છે, અને પથિરાનાના આગમનથી, ટીમ મજબૂત થતી દેખાય છે. તે KKRનું નસીબ બદલી શકશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે. પથિરાનાએ અત્યાર સુધી તેની IPL કારકિર્દીમાં 32 મેચ રમી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 21.61 ની સરેરાશથી 47 વિકેટ લીધી છે. તેણે આ બધી મેચ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે રમી છે.

અગાઉ CSKનો ભાગ હતો

પથિરાનાને શ્રીલંકા ક્રિકેટનો "બેબી મલિંગા" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તેની બોલિંગ એક્શન શ્રીલંકાના મહાન ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર લસિથ મલિંગા સાથે આકર્ષક સામ્યતા ધરાવે છે. લસિથ મલિંગા તેના ઘાતક યોર્કર માટે પ્રખ્યાત હતા, અને તેની રાઉન્ડ-આર્મ એક્શન પણ એકદમ અનોખી હતી. મથેશા પથિરાનાની એક્શન મલિંગાની જેમ જ દેખાય છે; તેના પુરોગામીની જેમ, પથિરાના ચોક્કસ યોર્કર અને ધીમા બોલ ફેંકવામાં માહિર છે. આ જ કારણસર તેને "બેબી મલિંગા" કહેવામાં આવે છે. તે અગાઉ CSKનો ભાગ હતો અને ફ્રેન્ચાઇઝ માટે પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરતો હતો.

TAGGED:

MATHEESHA PATHIRANA JOIN KKR
IPL 2026
KKR
KKR VS RR
MATHEESHA PATHIRANA JOIN KKR

