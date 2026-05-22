IPL 2026: KKR માટે માઠા સમાચાર, મેચ વિનર ખેલાડી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ IPL 2026 ના પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. આ વચ્ચે, ટીમ માટે એક માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે.

angkrish raghuvanshi ruled out from tournament
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 8:59 PM IST

IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ હાલમાં IPL 2026 પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે જોરદાર લડાઈમાં ફસાઈ ગઈ છે. આ ઝુંબેશ વચ્ચે, ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે, કારણ કે યુવા બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશી ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની છેલ્લી મેચ દરમિયાન ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ તેને મેચની વચ્ચે જ મેદાન છોડી દેવું પડ્યું હતું. હવે, ઈજાની ગંભીરતાને કારણે, તેને સત્તાવાર રીતે બહાર થઈ ગયો છે.

અંગક્રિશ રઘુવંશી IPL 2026માંથી બહાર

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 20 મેના રોજ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. મેચ દરમિયાન, કેચ લેવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, અંગક્રિશને ડાબા હાથની આંગળીમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. આ ઘટના બાદ તેને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. 11મી ઓવરમાં, તિલક વર્મા દ્વારા રમવામાં આવેલ શોટ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તે ટીમના સાથી વરુણ ચક્રવર્તી સાથે અથડાઈ ગયો. આ ટક્કરથી તેમના માથા પર પણ અસર થઈ. તેમની ગેરહાજરીમાં, તેજસ્વી દહિયા બાકીની મેચ માટે વિકેટકીપરની ભૂમિકા નિભાવવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા.

IPL 2026 માં અંગક્રિશ રઘુવંશીનું પ્રદર્શન

નોંધનીય છે કે અંગક્રિશ રઘુવંશી IPL 2026 માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓમાંના એક રહ્યા છે. 11 ઇનિંગ્સમાં, તેમણે 42 ની સરેરાશ અને 146 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 422 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમણે પાંચ અડધી સદી નોંધાવી છે. 82 રનનો અણનમ ઈનિંગ IPL 2026 માં તેમનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનના આધારે, ફાઇનલ મેચ પહેલા તેમની ગેરહાજરી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે મોટો ફટકો સાબિત થઈ શકે છે.

કોલકાતા છેલ્લી મેચ દિલ્હી સામે રમશે

વધુમાં, એ નોંધનીય છે કે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ 24 મેના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે પોતાનો અંતિમ મુકાબલો રમવાનો છે. હાલમાં, ટીમ 13 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર છઠ્ઠા સ્થાને છે. જો કેકેઆર પોતાની પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા માંગે છે, તો તેમણે દિલ્હીને કોઈપણ કિંમતે હરાવવું પડશે. જોકે, આગામી તબક્કામાં તેમનો વિકાસ પંજાબ અને રાજસ્થાન સાથેની મેચોના પરિણામો પર પણ નિર્ભર રહેશે.

