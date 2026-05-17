ETV Bharat / sports

IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવીને KKRએ પ્લેઓફ માટેની આશા જીવંત રાખી

KKR vs GT: 247 રન બનાવ્યા બાદ, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે ગુજરાત ટાઇટન્સને ફક્ત 218 રન પર રોકી દીધું.

ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવીને KKRએ પ્લેઓફ માટેની આશા જીવંત રાખી
ગુજરાત ટાઇટન્સને 29 રનથી હરાવીને KKRએ પ્લેઓફ માટેની આશા જીવંત રાખી (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 8:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KKR vs GT IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે શનિવારે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ગુજરાત ટાઈટન્સને હરાવીને 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રાખી. આ હાર સાથે ગુજરાત ટાઈટન્સનો સતત પાંચ વિજયનો સિલસિલો તૂટી ગયો. કેપ્ટન શુભમન ગિલની 85 રનની શાનદાર ઇનિંગ પણ ગુજરાત ટાઇટન્સની જીતનો સિલસિલો ટકાવી રાખવા માટે અપૂરતી સાબિત થઈ.

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કર્યા પછી, ફિન એલનની 93 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગે KKR માટે મંચ તૈયાર કર્યો. ત્યારબાદ, અંગક્રિશ રઘુવંશીએ 82 રનની શ્રેષ્ઠ અણનમ ઇનિંગ રમી, જ્યારે કેમેરોન ગ્રીને પણ અણનમ 52 રનનું યોગદાન આપ્યું, જેનાથી યજમાન ટીમ 247/2 ના સ્કોર સુધી પહોંચી ગઈ.

તેમાં GTની નબળી ફિલ્ડિંગે પણ ભૂમિકા ભજવી હતી, કારણ કે ટીમે એલનના બે કેચ છોડ્યા હતા. GTએ ટાર્ગેટને ચેઝ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં ગિલે 49 બોલમાં 85 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. જોકે આખરે ટીમ 218 રન જ બનાવી શકી હતી.

જોસ બટલરે પણ 35 બોલમાં 57 રન બનાવીને ટીમના યોગદાનમાં ફાળો આપ્યો હતો. સાઈ સુદર્નશન ઈજા બાદ મેચામાં પરત ફર્યો હતો અને તેણે 28 બોલમાં 53 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી.

KKRની અનુશાસિત ડેથ બોલિંગ અને સુનીલ નરૈનના 2-29 ના ચુસ્ત સ્પેલના કારણે GTની ટીમનો વિજય રથ અટકી ગયો હતો.

આ પહેલા ફીન એલને ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેણે 265.71 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી ચાર ચોગ્ગા અને દસ છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વધુમાં, રઘુવંશીએ 44 બોલમાં અણનમ 82 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગ્સમાં ચાર ચોગ્ગા અને સાત છગ્ગા હતા.

ગ્રીને રઘુવંશી સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 108 રનની અણનમ ભાગીદારી કરી હતી. તેણે 28 બોલમાં અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા.

સ્કોરકાર્ડ

કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ: 20 ઓવરમાં 247/2 (ફિન એલન 93, અંગક્રિશ રઘુવંશી 82*)

ગુજરાત ટાઇટન્સ: 20 ઓવરમાં 218/4 (શુભમન ગિલ 85, જોસ બટલર 57)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KKR PLAYOFF HOPES ALIVE
IPL 2026
KKR VS GT 2026
KKR IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.