KKR નો સ્ટાર ખેલાડી અંગક્રિશ રઘુવંશી દંડાયો, BCCIએ કરી કડક કાર્યવાહી
BCCIએ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમના સ્ટાર યુવા ખેલાડી અંગક્રિશ રઘુવંશી પર ભારે દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : April 27, 2026 at 3:46 PM IST
IPL 2026: કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સ્ટાર વિકેટકીપર બેટ્સમેન અંગક્રિશ રઘુવંશીને મેદાન પર ગુસ્સો દર્શાવવો મુશ્કેલ થઈ ગયો છે. તે એક અનોખા નિયમ હેઠળ મેચમાં આઉટ થયો હતો જેની સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. દરમિયાન, મેચ બાદ હવે BCCIએ તેની નિંદા કરી છે. બોર્ડે તેને IPL આચાર સંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવ્યો છે. ચાલો તમને એ પણ જણાવીએ કે તેને શું સજા મળી છે.
રઘુવંશી પર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો
BCCIએ અંગક્રિશ રઘુવંશીને મેચ ફીના 20 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. તે લખનૌ સામેની મેચમાં અમ્પાયરના નિર્ણયથી ઘણો નારાજ હતો. આવી સ્થિતિમાં તેમના માટે નારાજગી વ્યક્ત કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. આ એક્ટ માટે તેના ખાતામાં એક ડીમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે.
Angkrish Raghuvanshi of @KKRiders was fined 20% of his match fees and has also accumulated One Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.2 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.
IPLના નિયમ તોડ્યા
IPL દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, અંગક્રિશ રઘુવંશીની આ કાર્યવાહીને આચાર સંહિતાના લેવલ 1નું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. આ મુજબ, તે મેચ દરમિયાન ક્રિકેટના સાધનો અથવા કપડાં, ગ્રાઉન્ડ સાધનો અથવા ફિક્સર અને ફિટિંગના દુરુપયોગથી સંબંધિત છે.
આ ઘટના 5મી ઓવરમાં બની
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની ઈનિંગની 5મી ઓવર દરમિયાન અંગક્રિશ રઘુવંશીને 'ઓબ્સ્ટ્રકટિંગ ધ ફીલ્ડ' આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તે અમ્પાયરના આ નિર્ણયથી ખૂબ જ નાખુશ દેખાઈ રહ્યો હતો. પેવેલિયન તરફ જતી વખતે તેણે આક્રમક રીતે બાઉન્ડ્રી લાઇન પર પોતાનું બેટ માર્યું અને પછી તેનું હેલ્મેટ ફેંકી દીધું.
IPLના ઈતિહાસમાં અંગક્રિશ રઘુવંશી ચોથો ખેલાડી બન્યો હતો જેને 'ફિલ્ડમાં અવરોધ ઊભો કરવા' માટે આઉટ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમની બરતરફી બાદ સોશિયલ મીડિયા પર આ અંગે જોરદાર ચર્ચા થઈ હતી. કેટલાક લોકોએ અમ્પાયરના આ નિર્ણયને સાચો ગણાવ્યો તો કેટલાક લોકોએ તેને ખોટો ગણાવ્યો.
અંગક્રિશ રઘુવંશીએ પણ આ સમગ્ર મામલે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે. આ માટે મેચ રેફરીએ તેની સામે આરોપો ઘડ્યા હતા, જે બાદમાં તેણે સ્વીકારી લીધા હતા. આ મેચમાં રઘુવંશી કંઈ ખાસ કરી શક્યો નહોતો. તેણે 8 બોલમાં માત્ર 9 રન બનાવ્યા હતા.
KKR જીત્યું
કોલકાતાની ટીમે આ મેચમાં રોમાંચક જીત નોંધાવી છે. લખનઉ સામેની આ મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ હતી. રિંકુ સિંહ ફરી એકવાર KKR માટે જીતનો હીરો બન્યો. તેણે 51 બોલમાં 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
