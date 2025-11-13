KKR એ શેન વોટસનને આપી મોટી જવાબદારી, હવે નિભાવશે આ ભૂમિકા
મુખ્ય કોચ પછી, KKR એ IPL 2026 માટે સહાયક કોચના નામની પણ જાહેરાત કરી છે.
Published : November 13, 2025 at 5:58 PM IST
KKR in IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સીઝન માટે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ તેમની ટીમો તૈયાર કરી રહી છે. ઘણા ખેલાડીઓના વેપારના અહેવાલો બહાર આવી રહ્યા છે, ત્યારે એવા અહેવાલો પણ છે કે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ IPL 2026 મીની ઓક્શન પહેલા તેમના ઘણા સૌથી મોંઘા ખેલાડીઓને રિલીઝ કરી શકે છે.
દરમિયાન, બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનની ટીમ, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે મીની ઓક્શન પહેલા એક મોટું પગલું ભર્યું છે, જેમાં બે વખતના IPL વિજેતા અને ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર શેન વોટસનને સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે હવે અભિષેક નાયરને મદદ કરશે, જેમને તાજેતરમાં મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. શેન વોટસન અગાઉ રિકી પોન્ટિંગ હેઠળ દિલ્હી કેપિટલ્સના સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે.
Eden Gardens, get ready to welcome your assistant coach @ShaneRWatson33 🫡🏟@VenkyMysore 🎙️ pic.twitter.com/pOZAT7ds53— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 13, 2025
શેન વોટસનની IPL કારકિર્દી
વોટસનનું IPL કારકિર્દી 12 વર્ષ (2008-2020) સુધી ફેલાયેલું હતું, જેમાં તેણે 145 મેચોમાં 3,874 રન બનાવ્યા હતા અને 92 વિકેટ લીધી હતી. તે IPLમાં સૌથી સફળ વિદેશી ખેલાડીઓમાંનો એક છે, તેના નામે ચાર સદી અને 21 અડધી સદી છે. તેણે લીગમાં ત્રણ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. 2008માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે IPLમાં પ્રવેશ કરનાર વોટસન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ જેવી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે પણ રમી ચૂક્યો છે, જેમાં તેણે બે વાર ટાઇટલ જીત્યું હતું.
વોટસને શું કહ્યું?
KKRના સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત થયા પછી, વોટસને કહ્યું, "કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ જેવી પ્રતિષ્ઠિત ફ્રેન્ચાઇઝીનો ભાગ બનવું મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત છે. મેં હંમેશા KKR ચાહકોના જુસ્સા અને શ્રેષ્ઠતા પ્રત્યે ટીમની પ્રતિબદ્ધતાની પ્રશંસા કરી છે. હું કોલકાતાને વધુ એક ટાઇટલ જીતવામાં મદદ કરવા માટે કોચિંગ સ્ટાફ અને ખેલાડીઓ સાથે નજીકથી કામ કરવા આતુર છું."
What a day, Watt-o Knight! 🙌— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 13, 2025
Welcome to the Family, @ShaneRWatson33 💜 pic.twitter.com/hpOclOv7LA
KKRના CEO એ શું કહ્યું?
KKR ના CEO વેંકી મૈસૂર એ વોટસન વિશે કહ્યું, "અમે KKR પરિવારમાં શેન વોટસનનું સ્વાગત કરતા ખુશ છીએ. ઉચ્ચ સ્તરે ખેલાડી અને કોચ તરીકેનો તેમનો અનુભવ અમારી ટીમ સંસ્કૃતિ અને તૈયારીમાં મોટો ફાળો આપશે. T20 ફોર્મેટની તેમની સમજ વિશ્વ કક્ષાની છે, અને અમે મેદાન પર અને બહાર તેમના યોગદાનની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ."
શેન વોટસનની ક્રિકેટ કારકિર્દી
શેન વોટસન ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 59 ટેસ્ટ, 190 ODI અને 58 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 10,000 થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવ્યા છે અને તમામ ફોર્મેટમાં 280 થી વધુ વિકેટ લીધી છે. આ તેમની ઓલરાઉન્ડ ક્ષમતા દર્શાવે છે. KKR હવે આશા રાખશે કે તેમનો અનુભવ KKR ને તેમની ચોથી ટ્રોફી જીતવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.
આ પણ વાંચો: