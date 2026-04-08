KKR માટે રાહતના સમાચાર, જાણો 25 કરોડનો ઓલ-રાઉન્ડર ક્યારે બોલીંગ કરતો જોવા મળશે
9 એપ્રિલે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે વચ્ચે મુકાબલો રમાશે.
Published : April 8, 2026 at 8:14 PM IST
IPL 2026: 25 કરોડ રૂપિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીનની બોલિંગ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે, જે અત્યાર સુધી IPL 2026માં ફક્ત બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો હતો. લાંબી રાહ જોયા પછી, ચાહકો આખરે તેની બોલિંગ જોવા માટે તૈયાર છે. ESPNCricinfo ના અહેવાલ મુજબ, ગ્રીન 9 એપ્રિલે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં બોલિંગ કરતો જોવા મળી શકે છે. આ 2026 ની ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં એક મહત્વપૂર્ણ મેચ હશે, જ્યાં KKR ને જીતની સખત જરૂર છે.
તે બોલિંગ કેમ ન કરતો હતો?
ગ્રીને IPL 2026 ની પહેલી ત્રણ મેચમાં એક પણ ઓવર નાખી ન હતી. તેનું કારણ તેની કમરની ઈજા હતી. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટતા કરી દીધી હતી કે તે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે રમશે અને 10-12 દિવસ પછી બોલિંગ કરવા માટે તૈયાર રહેશે. હવે તે અપડેટ પછી પૂરતો સમય વીતી ગયો છે, એવું માનવામાં આવે છે કે ગ્રીન મેચની સ્થિતિમાં બોલિંગ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.
🚨 Update on Cameron Green Bowling 🚨
Cameron Green is likely to start with the ball against LSG at Eden Gardens in tomorrow’s game. [ESPNCricinfo]
ટીમના સંતુલન પર અસર
ગ્રીનની બોલિંગ કરવામાં અસમર્થતાએ KKRનું સંતુલન ખલેલ પહોંચાડ્યું. ટીમ પહેલેથી જ ઇજાઓથી ઝઝૂમી રહી છે; મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બાજુ પર રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યારે હર્ષિત રાણા અને આકાશ દીપને ઇજાઓ થઈ છે. વધુમાં, સુનીલ નારાયણ બીમારીને કારણે પાછલી મેચ ગુમાવી શક્યા ન હતા, અને વરુણ ચક્રવર્તી હાથની ઇજાને કારણે બહાર રહ્યા હતા. KKR એ IPL 2026 ની હરાજીમાં કેમેરોન ગ્રીનને ₹25.20 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. જોકે, ગ્રીનનું અત્યાર સુધીનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. તેણે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 18, 2 અને 4 રન બનાવ્યા છે, જેના કારણે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તેના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
🚨 GOOD NEWS FOR KKR FANS🚨— Sam (@Cricsam01) April 8, 2026
- Cameron Green is likely to start bowling against LSG match on Thursday in IPL. [Espn Cricinfo]
ગ્રીનના ફોર્મ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા
ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એરોન ફિન્ચે ગ્રીનના ફોર્મ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, અને નોંધ્યું હતું કે તેનામાં પહેલા જેવો આત્મવિશ્વાસ નથી. ફિન્ચ માને છે કે ગ્રીનને નીચે ક્રમમાં બેટિંગ કરવાને બદલે, તેને ઉપર ક્રમમાં પ્રમોટ કરવો જોઈએ અથવા થોડો આરામ આપવો જોઈએ. બધાની નજર હવે તેના પર રહેશે કે ગ્રીન બોલિંગમાં પાછા ફર્યા પછી ટીમ માટે કેટલો પ્રભાવ પાડી શકે છે. જો તે ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન કરે છે, તો KKRનો વિજયનો માર્ગ નોંધપાત્ર રીતે સરળ બની શકે છે. KKR માટે, આ અપડેટ રાહતથી ઓછું નથી; જ્યારે ટીમ હાલમાં ઇજાઓથી ઝઝૂમી રહી છે, ત્યારે ગ્રીનનું બોલિંગમાં પાછા ફરવાથી ટીમને નવેસરથી સંતુલન અને શક્તિ મળી શકે છે. હવે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે તે મેદાન પર તેના પ્રદર્શન દ્વારા તેના ટીકાકારોને કેવી રીતે જવાબ આપે છે.
