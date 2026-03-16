RCB ચાહકો માટે સારા સમાચાર, સરકારે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચ રમવાની પરવાનગી આપી
RCB હવે એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં તેની ઘરેલું મેચ રમી શકશે. આ માટે કર્ણાટક સરકારે પરવાનગી આપી દીધી છે.
Published : March 16, 2026 at 4:28 PM IST
IPL 2026: 2026 IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના તમામ ચાહકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ટીમ તેના નિર્ધારિત કાર્યક્રમ મુજબ જ તેના ઘરેલું મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. અત્યાર સુધી, એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી મેચો અંગે અનિશ્ચિતતા છવાયેલી હતી; જોકે, કર્ણાટક સરકારે હવે KSCA ને જરૂરી પરવાનગી આપી દીધી છે. 2025 માં ટીમના ટાઇટલ વિજય બાદ ઉજવણીની નાસભાગમાં 11 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા.
IPL 2026 ની ઓપનિંગ મેચ ચિન્નાસ્વામી ખાતે યોજાશે
IPL ની 2026 આવૃત્તિ 28 માર્ચે શરૂ થવાની છે. સીઝનની ઓપનિંગ મેચ RCB અને SRH વચ્ચે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. KSCA સેક્રેટરી સંતોષ મેનને ક્રિકબઝને પુષ્ટિ આપી છે કે નિષ્ણાત સમિતિ સ્ટેડિયમના માળખાગત સુવિધાઓથી સંતુષ્ટ છે. નિરીક્ષણ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે 13 માર્ચે એક મોક ડ્રીલ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેના પગલે કર્ણાટક સરકારે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે.
🚨 JUST IN: The KSCA has been given official permission from the Karnataka government to hold #IPL2026 matches at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. pic.twitter.com/byfs7AoGHs— Cricbuzz (@cricbuzz) March 16, 2026
કર્ણાટક સરકારે KSCA ને 15 માર્ચ સુધીનો સમય આપ્યો હતો
2025 ની IPL સીઝનમાં RCB ની જીતની ઉજવણી દરમિયાન વિજય પરેડ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ બાદ આ મુદ્દો ઉભો થયો હતો, જેમાં અનેક લોકોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ, સ્ટેડિયમની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને માળખાગત સુવિધાઓ અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. આ સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી લેતા, જસ્ટિસ ડી'કુન્હા સમિતિએ સુરક્ષા સંબંધિત ઘણી ભલામણો રજૂ કરી. કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ને તમામ જરૂરી સુધારાઓ પૂર્ણ કરવા માટે 15 માર્ચ સુધીનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો, અને તેઓએ તમામ જરૂરી કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા છે. પરિણામે, KSCA ને હવે મેચોનું આયોજન કરવાની પરવાનગી મળી ગઈ છે.
Lights. Camera. IPL! 🎬🔥#TATAIPL 2026 schedule for the first 20 matches is here! Gear up for non-stop action, fierce clashes, and unforgettable moments!⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) March 11, 2026
Which match are you most excited for? ✍️ pic.twitter.com/OcjVzr4sMX
KSCA એ તેના મીડિયા રિલીઝમાં શું જણાવ્યું?
KSCA દ્વારા જારી કરાયેલા મીડિયા રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “અમને આ માહિતી શેર કરતા આનંદ થાય છે. કર્ણાટકના ગૃહમંત્રી ડૉ. જી. પરમેશ્વરની અધ્યક્ષતામાં KSCA, RCB અને DNA સાથે એક બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠક દરમિયાન, સ્ટેડિયમમાં કરવામાં આવેલી તૈયારીઓ અંગે એક ચોક્કસ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ અહેવાલના આધારે, નિષ્ણાત સમિતિએ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચોનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપી છે.”
રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપમાં રમશે RCB
RCB ટીમે 2025 IPL ફાઇનલમાં પંજાબ કિંગ્સને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ સિઝનમાં, ટીમ પોતાના ટાઇટલને બચાવવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ફરી એકવાર, રજત પાટીદાર RCBનું કેપ્ટન તરીકે નેતૃત્વ કરશે. પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ RCBએ ગયા વર્ષે ટ્રોફી મેળવી હતી - 18 વર્ષમાં તેમની પહેલી ટાઇટલ જીત. હવે, 2026 IPL સિઝનમાં RCB કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
