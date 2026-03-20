ETV Bharat / sports

IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં જ વિવિધ ટીમોની ચિંતા વધારી, અડધો ડઝન ખેલાડીઓ ઈજાઓથી પરેશાન

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝન આઠ દિવસમાં શરૂ થવાની છે. આ પહેલા, એક કે બે નહીં, પરંતુ અડધો ડઝન ખેલાડીઓની ઈજાઓ પરેશાન છે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 INJURY UPDATES: IPLની 19મી સીઝન શરૂ થવામાં ગણતરીના દિવસ બાકી છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, એક કે બે નહીં, પરંતુ અડધો ડઝન ખેલાડીઓની ઈજા અને ગેરહાજરીના અહેવાલો સામે આવ્યા છે, જેના કારણે વિવિધ ટીમોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. KKR, CSK અને RR પછી, SRH ઈજાના સંકટનો સામનો કરનારી ટીમ બની ગઈ છે.

જેક એડવર્ડ્સ બહાર: ઓસ્ટ્રેલિયાના ઉભરતા સ્ટાર, જેક એડવર્ડ્સ, આઈપીએલ 2026 માંથી બહાર થયા હોવાના અહેવાલ છે. હરાજી દરમિયાન હૈદરાબાદે તેને તેના બેઝ પ્રાઈસ કરતાં 16 ગણા ભાવે ખરીદ્યો હતો. તેની બેઝ પ્રાઈસ ₹50 લાખ નક્કી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બોલી આખરે ₹3 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ. જેક પાસે તેની બેટિંગ અને બોલિંગ કુશળતા બંનેથી મેચ જીતવાની અનોખી ક્ષમતા છે. તે આ પ્રીમિયર ટી20 લીગમાં ડેબ્યૂ કરવા માટે તૈયાર હતો, પરંતુ આ વખતે તેનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે.

હર્ષિત રાણા રમવાની શક્યતા ઓછી: તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે, KKR બોલર હર્ષિત રાણા ઘૂંટણની સર્જરીમાંથી હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી તેથી તે આખી સીઝન ગુમાવી શકે છે. મથિશા પથિરાણા - જેમને KKR એ ₹18 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા - પણ ફિટનેસ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. તે રમવા માટે ફિટ થશે કે નહીં તે હજુ સુધી નિશ્ચિત નથી.

કમિન્સ અને હેઝલવુડ શરૂઆતની મેચો ગુમાવી શકે છે: સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સ પીઠની ઇજાને કારણે પ્રથમ બે થી ત્રણ મેચ ગુમાવશે, જ્યારે RCB ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડ એચિલીસ અને હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાઓને કારણે શરૂઆતની મેચો ગુમાવશે. લોકી ફર્ગ્યુસન 2026 IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ માટે રમવાનો છે; જોકે, તે તાજેતરમાં પિતા બન્યો હોવાથી અને તેના પરિવાર સાથે થોડો સમય વિતાવવા માંગતો હોવાથી તે શરૂઆતની મેચો ગુમાવશે. તેણે પોતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

IPLમાંથી ઘણા મોટા નામ બહાર: ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, 25 વર્ષીય ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત છે અને ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત માટે ફિટ રહેશે નહીં. એડવર્ડ્સ એકમાત્ર ખેલાડી નથી જે આખી સીઝન માટે બહાર થઈ ગયો છે. 2026 સીઝનમાંથી ચાર ફાસ્ટ બોલરો પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા છે, જ્યારે પેટ કમિન્સ, જોશ હેઝલવુડ, લોકી ફર્ગ્યુસન અને મથિશા પથિરાના જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ શરૂઆતની મેચો ગુમાવશે. દરમિયાન, 19 માર્ચે, એવું અહેવાલ આવ્યું હતું કે એડવર્ડ્સ સહિત ત્રણ ફાસ્ટ બોલરો સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયા છે. પહેલા જેક એડવર્ડ્સ, બીજા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના નાથન એલિસ અને ત્રીજા રાજસ્થાન રોયલ્સના સેમ કુરન હતા. એવું બહાર આવ્યું છે કે આ બધા ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે આખી સીઝન માટે બહાર થઈ ગયા છે.

TAGGED:

IPL 2026
KKR
SRH
INJURY UPDATES RULED OUT PLAYERS
IPL 2026 INJURY UPDATES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.