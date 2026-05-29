હાર્દિક પંડ્યા છોડશે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો સાથ, રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો
IPL 2026 માં નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અંગે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો સાથ છોડી શકે છે.
Published : May 29, 2026 at 6:39 PM IST
HARDIK PANDYA LEAVE MI: IPL 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું હતું. હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા ક્રમે રહ્યું. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન, મુંબઈ, આ સિઝનમાં તેમની 14 મેચોમાંથી માત્ર 4 મેચ જીતી શકી, જેના પ્રદર્શને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા. વધુમાં, પાછલી સિઝનથી વારંવાર અહેવાલો સામે આવ્યા છે જે સૂચવે છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કેમ્પમાં બધું બરાબર નથી. હવે, એવા અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે કે હાર્દિક પંડ્યા MI થી અલગ થઈ શકે છે.
હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સથી અલગ થઈ શકે છે
૨૦૨૬ની આઈપીએલ સીઝનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન જોતાં, આગામી સીઝન પહેલા ટીમમાં ફેરફારો અનિવાર્ય લાગે છે. હવે, મોટા અહેવાલો આવી રહ્યા છે જે સૂચવે છે કે હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સથી અલગ થઈ શકે છે. જોકે, આ ફક્ત અહેવાલો જ રહ્યા છે; મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કે હાર્દિક પંડ્યાએ આ બાબતે કોઈ નિવેદન આપ્યું નથી. તેમ છતાં, પાછલી સીઝનથી, સતત અટકળો ચાલી રહી છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ બે જૂથોમાં વિભાજીત થઈ ગઈ છે અને ખેલાડીઓમાં બધું બરાબર નથી એક એવી પરિસ્થિતિ જે સ્પષ્ટપણે ટીમના પ્રદર્શનને અસર કરી રહી છે. જો હાર્દિક પંડ્યા ખરેખર ટીમ છોડી દે, તો તે અસરકારક રીતે આ અફવાઓની પુષ્ટિ તરીકે કામ કરશે.
STORY | " mentally stressed" hardik pandya is "done with mumbai indians"— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
"mentally stressed and completely exhausted" after what has been a disastrous ipl, mumbai indians' under-fire captain hardik pandya is set to quit the franchise and had conveyed this to the team management… pic.twitter.com/uW391cri3I
જો હાર્દિક પંડ્યા ટીમ છોડી દે, તો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કોણ કરશે તે પ્રશ્ન ચાહકોના મનમાં ભારે પડી શકે છે. ચાહકો અનુમાન કરી રહ્યા હશે કે સૂર્યકુમાર યાદવ અથવા જસપ્રીત બુમરાહ કેપ્ટનશીપ સંભાળી શકે છે, કારણ કે બંનેએ નિયમિત કેપ્ટનની ગેરહાજરીમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કર્યું છે; જો કે, જો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ભવિષ્ય તરફ જોવાનું પસંદ કરે છે, તો ટીમ પાસે કેપ્ટનશીપનો બીજો વિકલ્પ છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તિલક વર્માને કેપ્ટન બનાવી શકે છે
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તિલક વર્માને તેમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે, કારણ કે તેમણે ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે તેમની IPL કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને ત્યારથી તેઓ ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યા છે. 2026 ની IPL સીઝનમાં, જ્યારે ટીમના મોટાભાગના બેટ્સમેન સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તિલક વર્માએ એકલા હાથે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને બે મેચમાં વિજય અપાવ્યો. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે, તિલક વર્માએ સદી ફટકારીને MI ટીમ માટે જીત મેળવી. ત્યારબાદ, તેમણે પંજાબ કિંગ્સ સામે 75 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને ટીમને બીજી જીત તરફ દોરી.
તિલક વર્મા એક શાનદાર બેટ્સમેન છે જે બેટિંગ ક્રમમાં કોઈપણ સ્થાન પર રન બનાવવા સક્ષમ છે. પરિણામે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તિલક વર્માને તેમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરી શકે છે. સૂર્યકુમાર યાદવનું બેટ હવે પહેલા જેવું સુસંગત નથી રહ્યું, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહને વર્કલોડ મેનેજમેન્ટને કારણે વારંવાર આરામ આપવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિઓમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ એક એવા કેપ્ટનની નિમણૂક કરવા માંગશે જે મજબૂત પ્રદર્શન કરવા ઉપરાંત, ટીમ માટે સતત ઉપલબ્ધ રહે.
