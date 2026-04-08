ETV Bharat / sports

વૈભવ સૂર્યવંશીની બેટિંગનો દિવાનો બન્યો હાર્દિક પંડ્યા, જુઓ શું કહ્યું

વૈભવ સૂર્યવંશીએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચાહકોના દિલ જીતી લીધા હતા. હવે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ પણ આ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે.

HARDIK PANDYA PRAISES VAIBHAV SOORYAVANSHI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

HARDIK PRAISES VAIBHAV: IPL 2026 માં, રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવ સૂર્યવંશી પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી માત્ર દર્શકો જ નહીં પરંતુ સાથી ખેલાડીઓના દિલ જીતી રહ્યા છે. આ 15 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે માત્ર 14 બોલમાં 39 રન ફટકાર્યા. તેણે કોઈને પણ છોડ્યા નહીં - જસપ્રીત બુમરાહ જેવા દિગ્ગજ બોલરને પણ નહીં. આટલી નાની ઉંમરે, સૂર્યવંશી મોટા મંચ પર નોંધપાત્ર છાપ છોડી રહ્યો છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પણ વૈભવ સૂર્યવંશીના ધમાકેદાર બેટિંગ પ્રદર્શનથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો હતો, અને તેણે યુવા ખેલાડીની પ્રશંસા કરી હતી.

પંડ્યા વૈભવ સૂર્યવંશીથી પ્રભાવિત

મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશન સમારોહ દરમિયાન, હાર્દિક પંડ્યાને વૈભવ સૂર્યવંશીની બેટિંગ વિશે પૂછવામાં આવ્યું. હાર્દિકે સૂર્યવંશીના વખાણ કર્યા. જોકે, તેણે અજાણતાં જ કહ્યું કે સૂર્યવંશી 16 કે 17 વર્ષનો છે. એવું લાગતું હતું કે પંડ્યાએ તેની ઉંમર અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા. MIના કેપ્ટન હાર્દિકે પણ વૈભવને ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "16 કે 17 વર્ષના બાળકને આ રીતે રમતા જોવું ખૂબ જ રસપ્રદ છે."

હાર્દિક પંડ્યાએ વધુમાં ઉમેર્યું, "મેચની તૈયારી કરતી વખતે ડ્રેસિંગ રૂમમાં અમારી વચ્ચે તેના વિશે ઘણી વાતો થઈ હતી. તે જે રીતે નિર્ભય રીતે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો અને જે શોટ્સ રમી રહ્યો હતો તે જોવાનું ખરેખર ખાસ હતું. હું તેને ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવું છું."

વૈભવ અને યશસ્વીએ MI તરફથી જીત છીનવી

વરસાદને કારણે, MI વિરુદ્ધ RR મેચ ફક્ત 11 ઓવર સુધી ઘટાડી દેવામાં આવી હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશી અને યશસ્વી જયસ્વાલે ક્રીઝ પર પહોંચ્યાની ક્ષણથી જ મોટા શોટ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેમણે પહેલી જ ઓવરમાં 22 રન ફટકાર્યા હતા. સાથે મળીને, આ જોડીએ માત્ર 5 ઓવરમાં સ્કોરબોર્ડ પર 80 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારથી, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે વાપસી અત્યંત મુશ્કેલ કાર્ય બની ગયું.

રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની 11 ઓવરમાં કુલ 150 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમ શરૂઆતથી જ સંઘર્ષ કરતી દેખાઈ રહી હતી અને તેમની 11 ઓવરમાં ફક્ત 123 રન જ બનાવી શકી હતી. MI ને 27 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. વૈભવ અને યશસ્વી દ્વારા આપવામાં આવેલી વિસ્ફોટક શરૂઆતથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો મનોબળ સંપૂર્ણપણે નિરાશ થઈ ગયો.

TAGGED:

IPL 2026
HARDIK PANDYA PRAISES SOORYAVANSHI
HARDIK PRAISES VAIBHAV
RR VS MI
HARDIK PRAISES VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.