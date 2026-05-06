IPL 2026: શું હાર્દિક પંડ્યા પણ RCB સામેની મેચ નહિ રમે? MI કેપ્ટન વિશે ચોંકાવનારી અપડેટ સામે આવી
IPL 2026 માં હાલમાં ખરાબ ફોર્મ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 10 મેના રોજ તેમની આગામી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે ટકરાશે.
Published : May 6, 2026 at 5:43 PM IST
IPL 2026: પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે, IPL 2026 સીઝન અત્યાર સુધી એક દુઃસ્વપ્નથી ઓછી રહી નથી. તેમ છતાં, મુંબઈની ટીમ પ્લેઓફની દોડમાં છે, તેણે દસમાંથી ફક્ત ત્રણ મેચ જીતી છે. જોકે, બાકીની દરેક મેચ હવે ટીમ માટે કરો યા મરો જેવી સ્થિતિ છે, અને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે તેમને કોઈપણ કિંમતે વિજય મેળવવો પડશે.
તેમના આગામી મુકાબલામાં, MIનો મુકાબલો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે થશે. આ મેચ 10 મેના રોજ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. આ મુકાબલા પહેલા, મુંબઈના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા વિશે કેટલાક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે; એવું લાગે છે કે હાર્દિક આ મેચમાંથી પણ બહાર થઈ શકે છે.
The entire Mumbai Indians team has left for Raipur, except for Hardik Pandya and Suryakumar Yadav.💙— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) May 6, 2026
Hardik Pandya for his injury and sky for family reasons pic.twitter.com/Tse6D2PYoa
શું હાર્દિક પંડ્યા પણ RCB સામેની મેચ નહિ રમે?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) સામેની આગામી મેચમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે બપોરે (6 મે) મુંબઈ એરપોર્ટના ટર્મિનલ 1 (ડોમેસ્ટિક) થી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ રવાના થઈ ત્યારે તેમનો કેપ્ટન હાર્દિક હાજર નહોતો. જોકે, મેચ પહેલા હાર્દિક ટીમમાં જોડાશે કે નહીં તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી સામે આવી નથી.
આ પહેલા, હાર્દિકે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સામે રમાયેલી પાછલી મેચ પણ ગુમાવી હતી, જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવે તેમના સ્થાને કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. તે સમયે, હાર્દિકની ગેરહાજરીનું કારણ કમરના દુખાવાને કારણે હતું. પરિણામે, જો હાર્દિક RCB સામેની મેચ નહીં રમે, તો સૂર્યા ફરી એકવાર મુંબઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરતો જોવા મળી શકે છે.
IPL 2026 માં હાર્દિકનું પ્રદર્શન
હાર્દિક પંડ્યા એક અસાધારણ ઓલરાઉન્ડર છે; જોકે, IPL 2026 માં કેપ્ટન અને ખેલાડી બંને તરીકે તેનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું છે. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી, હાર્દિકે 8 મેચ રમી છે અને બેટથી માત્ર 146 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની બેટિંગ સરેરાશ 20.86 રહી હતી, જ્યારે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 136.45 હતો. દરમિયાન, બોલિંગ વિભાગમાં, હાર્દિક 8 મેચોમાં ફક્ત 4 વિકેટો જ લઈ શક્યો છે, જેનો ઇકોનોમી રેટ 11.90 હતો.
હાર્દિકના કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, તેણે કુલ 37 IPL મેચોમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કર્યું છે; જેમાંથી, ટીમ ફક્ત 14 મેચોમાં જ વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે 23 મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
