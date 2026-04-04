GT vs RR: સારી શરૂઆત બાદ ગુજરાત ટાઈટન્સના મીડર ઓર્ડરનો ધબડકો, રવિ બિશ્નોઈનો તરખાટ

રાશિદ ખાન અને રિયાન પરાગ (IANS)
Published : April 4, 2026 at 9:33 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 10:56 PM IST

GT vs RR IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 ની 9મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ આમને-સામને છે. રાજસ્થાનના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. રાજસ્થાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 6 વિકેટના નુકસાને 210 રન બનાવ્યા હતા અને ગુજરાતની ટીમને જીત માટે 211 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. જવાબમાં ગુજરાતનો સ્કોર 15 ઓવરના અંતે ગુજરાતનો સ્કોર 7 વિકેટના નુકસાને 161 રન હતો. અને ટીમને જીત માટે 50 રનની જરૂર છે.

ટાઈટન્સ માટે સાંઈ સુદર્શને 44 બોલમાં 73 રનની ઈનિંગ્સ રમીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. કુમાર કુશાગ્રએ પણ 14 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા હતા. જોકે બાદમાં બટલર 26, ફિલિપ્સ, 3, વોશિંગ્ટન 4 અને રાહુલ તેવટિયા 12 રને આઉટ થઈ ગયા હતા.

આ પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ધ્રુવ જુરેલે 42 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે પણ 36 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા હતા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 18 બોલમાં 31 તો હેટમાયરે 8 બોલમાં 18 રનની ઈનિંગ્સ રમી હતી. કેપ્ટન રિયાન પરાગ 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો અને રવિન્દ્ર જાડેજા 7 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો.

ગુજરાત ટાઈટન્સના તમામ બોલર્સને આજે સફળતા મળી હતી. જોકે મોહમ્મદ સિરાજ સૌથી મોંઘો બોલર રહ્યો હતો. સિરાજે 4 ઓવરમાં 48 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. રબાડાને 2 વિકેટ, અશોક શર્મા, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના અને કેપ્ટન રાશિદ ખાનને 1-1 સફળતા મળી હતી.

GT vs RR IPL 2026: બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ XI
ગુજરાત ટાઇટન્સ (પ્લેઇંગ XI): કુમાર કુશાગ્ર, સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), ગ્લેન ફિલિપ્સ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રાહુલ તેવતિયા, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), કાગીસો રબાડા, અશોક શર્મા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

રાજસ્થાન રોયલ્સ (પ્લેઇંગ XI): યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફેરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નાંદ્રે બર્ગર, તુષાર દેશપાંડે, સંદીપ શર્મા.

GT vs RR હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો અત્યાર સુધી એકબીજા સામે કુલ 8 મેચ રમી છે. આ મુકાબલામાં, ગુજરાત ટોચ પર હોય તેવું લાગે છે, તેણે 8 મેચમાંથી 6 મેચ જીતી છે, જ્યારે રાજસ્થાને ફક્ત બે મેચમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. વધુમાં, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે, ગુજરાતે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે, 2-1ની લીડ સ્થાપિત કરી છે.

