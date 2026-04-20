GT vs MI: ગુજરાતનો ઘર આંગણે દબદબો, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે છે ખાસ રેકોર્ડ

IPL 2026 સીઝનની 30મી લીગ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાશે, આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

GUJARAT TITANS VS MUMBAI INDIANS HEAD TO HEAD (IANS)
Published : April 20, 2026 at 1:40 PM IST

GT vs MI: IPL 2026 સીઝનની 19 મી સીઝનની 30મી લીગ મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે ટુર્નામેન્ટમાં ભવિષ્યની સફર માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોવાથી, બધાની નજર આ મુકાબલા પર રહેશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેનો આ મુકાબલો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં યોજાવાનો છે, એક એવું મેદાન જ્યાં ગુજરાત ટાઇટન્સે અત્યાર સુધી પોતાનું વર્ચસ્વ દર્શાવ્યું છે. આ સિઝનમાં બંને ટીમોમાંથી કોઈ પણ ટીમનો ખાસ દેખાવ રહ્યો નથી; જોકે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે પરિસ્થિતિ ઘણી વધુ ગંભીર લાગે છે, જેઓ અત્યાર સુધી રમાયેલી તેમની પાંચ મેચમાંથી માત્ર એકમાં વિજય મેળવવામાં સફળ રહી છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે છે. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત ટાઇટન્સે પણ પાંચ મેચ રમી છે, જેમાંથી ત્રણમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહી છે.

ગુજરાત ટાઇટન્સનું મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે પલડુ ભારે

ગુજરાત ટાઇટન્સ એ અત્યાર સુધી એક વખત IPL ટ્રોફી જીતી છે. ટુર્નામેન્ટમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે શ્રેષ્ઠ રેકોર્ડ ધરાવે છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ આઠ મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી ગુજરાત ટાઇટન્સે પાંચ મેચમાં સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ફક્ત ત્રણમાં જ જીત મેળવી શક્યું છે. ખાસ કરીને અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલા તેમના રેકોર્ડની તપાસ કરીએ તો, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ચાર વખત આમને-સામને થયા છે, જેમાં દરેક મેચમાં ગુજરાતની ટીમ વિજયી બની છે. પરિણામે, આ રેકોર્ડને ધ્યાનમાં રાખીને, આગામી મુકાબલો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે કંઈ પણ સરળ લાગે છે. પાછલી સીઝનમાં, બંને ટીમોએ કુલ ત્રણ મેચ રમી હતી; ગુજરાત ટાઇટન્સ તેમાંથી બે મેચ જીતી હતી, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ફક્ત એકમાં જ વિજય મેળવી શક્યું હતું.

રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ પર રહેશે નજર

આ મુકાબલામાં બધાની નજર જેના પર રહેશે તે બે ખેલાડીઓ છે રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ. અનફિટનેસને કારણે પાછલી મેચ ચૂકી ગયેલા રોહિત શર્મા આ રમત પહેલા નેટમાં બેટિંગ પ્રેક્ટિસમાં વ્યસ્ત હતા; તેના આધારે, એવું અનુમાન કરી શકાય છે કે તે આ મેચમાં રમતા જોવા મળશે. દરમિયાન, બધાની નજર ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલના પ્રદર્શન પર પણ રહેશે, જે તાજેતરની મેચોમાં બેટથી ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવી રહ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

