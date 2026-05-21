IPL 2026: આજે અમદાવાદમાં ગુજરાતનો મુકાબલો ચેન્નાઈ સામે, બંને ટીમો માટે નિર્ણાયક મેચ

ગુજરાત ટાઇટન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

Published : May 21, 2026 at 1:19 PM IST

GT VS CSK: પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ગુરુવારે IPL 2026 ની 66મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો કરશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો અમદાવાદના એ જ સ્થળે થશે જ્યાં 2023 માં, CSK એ ગુજરાત ટાઇટન્સને અંતિમ બોલ પર હરાવીને તેમનો પાંચમો IPL ખિતાબ જીત્યો હતો. આ જ સ્ટેડિયમમાં, ફક્ત બે મહિના પહેલા, CSK ના સંજુ સેમસને ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 46 બોલમાં 89 રન બનાવીને ભારતને તેમનો ત્રીજો T20 વર્લ્ડ કપ ખિતાબ જીતવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. ગુરુવારે CSK તેમના અંતિમ લીગ મેચમાં GT સામે ટકરાશે, ત્યારે તેઓ તેમના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પાસેથી વધુ એક શાનદાર પ્રદર્શનની આશા રાખશે.

પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂકેલી GT ટીમ માટે આ મેચમાં ઘણું બધું દાવ પર છે. તેઓ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે 29 રનથી મળેલી હાર બાદ પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે; જોકે, તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવવાનો છે, જેનાથી તેમને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બે તક મળશે. દરમિયાન, CSKની તેમની પાછલી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની હારથી તેઓ અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે. તેમનો નેટ રન રેટ સુધારવા માટે તેમને માત્ર ગુજરાતને નોંધપાત્ર માર્જિનથી હરાવવું જ નહીં, પરંતુ અંતિમ પ્લેઓફ સ્થાન માટે દાવમાં રહેવા માટે તેમને અન્ય મેચોના પરિણામો પણ તેમના પક્ષમાં જવાની જરૂર છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

IPLમાં ગુજરાત અને ચેન્નાઈ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ગુજરાતે પાંચ મેચ જીતી છે અને ચેન્નાઈએ ચારમાં જીત નોંધાવી છે.

પિચ રિપોર્ટ

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી છેલ્લી ત્રણ મેચોમાં સ્કોર 170 થી ઓછો રહ્યો નથી. ગુરુવારે પણ આ વલણ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.

હવામાન અપડેટ

અમદાવાદમાં હવામાનની વાત કરીએ તો, તે ખૂબ જ ગરમ રહેવાની સંભાવના છે, દિવસનું તાપમાન મોટે ભાગે 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર રહેશે. જ્યારે સાંજ સુધીમાં તાપમાન થોડું ઘટવાની અપેક્ષા છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે હવામાન એકંદરે ગરમ રહેવાની અપેક્ષા છે.

સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુદર્શન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, અરશદ ખાન, કાગીસો રબાડા, સાઇ કિશોર, મોહમ્મદ સિરાજ.

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), રુતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), ઉર્વિલ પટેલ, કાર્તિક શર્મા, દેવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, પ્રશાંત વીર, અકીલ હોસેન, નૂર અહમદ, અંશુલ કંબોજ, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન.

