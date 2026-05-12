અમદાવાદમાં SRH સામેની મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડીઓ લવંડર જર્સી પહેરી ઉતરશે
SRH સામેની મેચમાં ટીમ કેન્સર સામેની લડતને સમર્થન આપવા માટે લવન્ડર રંગની જર્સી પહેરશે. આ પહેલ દ્વારા સતત ચોથા વર્ષે આ મહત્વપૂર્ણ હેતુને સમર્થન આપશે
Published : May 12, 2026 at 3:58 PM IST
IPL 2026: ગુજરાત ટાઇટન્સ ફરી એકવાર કેન્સર સામેની લડતમાં સમર્થન આપવા માટે આગળ આવી છે અને 12 મે, 2026ના રોજ યોજાનારી તેની હોમ મેચમાં ખાસ લવન્ડર રંગની જર્સી પહેરશે. સતત ચોથા વર્ષે આ પહેલને આગળ વધારતા ટાઇટન્સનો હેતુ આ રોગથી પ્રભાવિત દરેક વ્યક્તિ સાથે એકતાનું પ્રતિક બનવાનો છે તેમજ આ સંદેશને મજબૂત કરવાનો છે કે કેન્સર સામે હિંમત, સમયસર સારવાર અને સામૂહિક સહકારથી લડી શકાય છે.
લવન્ડર જર્સી દ્વારા ખાસ સંદેશ
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ ખેલાડીઓ, ચાહકો અને વ્યાપક સમુદાયને આ હેતુ માટે એકસાથે લાવશે. લવન્ડર જર્સી ગેમ દ્વારા ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટના મંચનો ઉપયોગ કરીને આ રોગ સામેની લડતમાં મજબૂત મનોબળ અને સંઘર્ષશક્તિના મહત્વને ઉજાગર કરવા માંગે છે. સાથે જ તે આ સંદેશને પણ મજબૂત બનાવશે કે સમયસરના પગલાં અને યોગ્ય સારવાર દ્વારા કેન્સરને હરાવી શકાય છે.
Every effort today will be in support of the fight against cancer 💜🎗️— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 12, 2026
ગુજરાત ટાઇટન્સના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર કર્નલ અરવિંદર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, “છેલ્લા ચાર વર્ષ દરમિયાન લવન્ડર જર્સી ગેમ અમારી ફ્રેન્ચાઇઝીની સફરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગઈ છે. એક ટીમ તરીકે અમને વિશ્વાસ છે કે રમતગમતમાં સમુદાયોને પ્રેરિત કરવાની અને ખરેખર મહત્વ ધરાવતા હેતુઓ માટે લોકોને એકત્રિત કરવાની શક્તિ છે. આ પહેલ કેન્સરથી પ્રભાવિત લોકો સુધી અમારા સમર્થનને પહોંચાડવાનો અને આ લડતમાં કોઈપણ વ્યક્તિ એકલો નથી તેવો સંદેશ મજબૂત કરવાનો અમારો પ્રયાસ છે.”
ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે પણ આ પહેલને સમર્થન આપતા જણાવ્યું હતું કે, “ખેલાડીઓ તરીકે અમે સમજીએ છીએ કે ક્રિકેટ મેદાનની બહાર પણ કેટલો મોટો પ્રભાવ પેદા કરી શકે છે. લવન્ડર જર્સી પહેરવી એ ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી કેન્સરથી પ્રભાવિત લોકો અને પરિવારો પ્રત્યે સમર્થન દર્શાવવાનો એક નાનો પરંતુ અર્થપૂર્ણ પ્રયાસ છે. અમને આશા છે કે આ મેચ લોકોમાં એકતા લાવશે અને એકબીજાની સાથે ઊભા રહેવાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવશે.”
લવન્ડર જર્સી ગેમ ગુજરાત ટાઇટન્સના ચાહકો તેમજ વ્યાપક ક્રિકેટ સમુદાય માટે કેન્સર સામેની લડતમાં એકસાથે આવવાની એક અનોખી તક રજૂ કરે છે. આ પહેલ દ્વારા ફ્રેન્ચાઇઝી રમતગમતની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને મેદાનની બહાર પણ સમાજ પર અર્થપૂર્ણ અને સકારાત્મક અસર સર્જવા પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવી રહી છે.
