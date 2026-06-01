IPL ફાઇનલ પછી મોટી દુર્ઘટના ટળી: GT ટીમ બસમાં શોર્ટ સર્કિટ, ખેલાડીઓને રસ્તાની વચ્ચે ઉતરવાની ફરજ પડી
ગુજરાત ટાઇટન્સને IPL 2026 ની ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયને ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : June 1, 2026 at 10:23 AM IST
RCB vs GT : IPL 2026 ની ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઇટન્સનો પરાજય થયા બાદ રાત વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ટાઇટલ મુકાબલામાં હાર્યાના થોડા સમય પછી, ટીમના ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફને ભારે ભયનો સામનો કરવો પડ્યો જ્યારે તેમની ટીમ બસમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટ થયો. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ કે બધા ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને તાત્કાલિક બસમાંથી બહાર કાઢવા પડ્યા.
શોર્ટ સર્કિટના કારણે બસ રોકવી પડી હતી
શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમ ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ સામે પાંચ વિકેટથી હારી ગઈ હતી. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, ફાઇનલ પછી જ્યારે ટીમ સ્ટેડિયમથી હોટલ પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે રસ્તામાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. શોર્ટ સર્કિટના કારણે બસ રોકવી પડી હતી, જેના કારણે ખેલાડીઓ લગભગ એક કલાક સુધી રસ્તા પર ફસાયેલા રહ્યા હતા. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે, કોઈ પણ ખેલાડી કે સ્ટાફ સભ્યને કોઈ ઈજા થઈ ન હતી. ટીમ મેનેજમેન્ટે તાત્કાલિક અને સુરક્ષિત રીતે બધાને બહાર કાઢ્યા હતા, અને ત્યારબાદ તેમને રિપ્લેસમેન્ટ બસમાં તેમની હોટેલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
STORY | GT players, staff evacuated from team bus after mid-road breakdown— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
In a safety scare for the Gujarat Titans players and support staff, they had to be evacuated from the team bus after a short circuit caused a breakdown of the vehicle while it was ferrying them back to… pic.twitter.com/BBUNCAzp8x
ટીમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો
છેલ્લા કેટલાક દિવસો ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સતત પડકારોથી ભરેલા રહ્યા છે. ફાઇનલ પહેલા પણ, ટીમને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ખરાબ હવામાનને કારણે, ટીમની અમદાવાદ જતી ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટ ટાઈમ ટેબલ કરતાં લગભગ ત્રણ કલાક મોડી રવાના થઈ હતી. પરિણામે, ટીમ 30 મેની મોડી રાત્રે અમદાવાદ પહોંચી શકી ન હતી. વધુમાં, આ વિલંબને કારણે, શુભમન ગિલ અને રજત પાટીદાર દર્શાવતા કેપ્ટનોના ફોટોશૂટને પણ મુલતવી રાખવું પડ્યું હતું.
𝗘𝗘 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗡𝗨 𝗖𝗨𝗣 𝗡𝗔𝗠𝗗𝗨 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) May 31, 2026
The trophy stays with the Defending Champions #RoyalChallengersBengaluru! ⭐⭐#TATAIPL #Final #RCBvGT pic.twitter.com/zxYLrv68Tk
ફાઈનલમાં RCB સામે 5 વિકેટથી હાર
ગુજરાત ટાઇટન્સ છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત સમયપત્રકમાંથી પસાર થયું છે. 26 મેના રોજ, ટીમને ધર્મશાળામાં રમાયેલી ક્વોલિફાયર 1 માં RCB સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ, ટીમ ચંદીગઢ ગઈ અને 29 મેના રોજ મુલ્લાનપુરમાં ક્વોલિફાયર 2 માં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. સતત મુસાફરી, ભારે દબાણ અને ઉચ્ચ દાવવાળી મુકાબલા વચ્ચે, ગુજરાત ટાઇટન્સે ઉત્સાહી લડત આપી; જોકે, ફાઇનલમાં તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમીને, ટીમ આખરે ટ્રોફી ઉપાડવામાં નિષ્ફળ રહી.
આ પણ વાંચો: