યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સની હોમ ગ્રાઉન્ડ પર 99 રને હાર, તિલક વર્માના સ્કોર જેટલા રન પણ GTન બનાવી શકી

IPL 2026ની 30મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે અમદાવાદમાં રમાઈ હતી, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 99 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. IPL 2026 MATCH

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 21, 2026 at 6:56 AM IST

અમદાવાદ: નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સોમવાર રાત્રે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે ૯૯ રને હારી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ દ્વારા GTને 200 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સની ઈનિંગના પ્રથમ બોલ પર જ બુમરાહે સાઈ સુદર્શનની વિકેટ ઝડપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી સૌથી વધુ રન વોશિંગ્ટન સુંદરે બનાવ્યા. ગુજરાત ટાઇટન્સને તેની ઇનિંગ્સના પ્રથમ બોલે જ સાઈ સુદર્શનના સ્વરૂપમાં વિકેટ ગુમાવી પડી હતી.

જસપ્રીત બૂમરાહની પ્રથમ ઓવરના પ્રથમ બોલે વિકેટ મળી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સની પ્રથમ ચાર વિકેટ 7.2 ઓવરમાં 54 રનના સ્કોરે પડી હતી. સુંદરે 17 બોલે 26 રન, ત્યારબાદ શાહરૂખ ખાને 13 બોલમાં 17 રન કર્યા હતા. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના બોલર અશ્વિની કુમારે ચાર ઓવરમાં 24 રન આપી કેપ્ટન શુભમન ગીલ, રાહુલ તિવેટિયા, શાહરૂખ ખાન અને રાશિદ ખાનની વિકેટ ઝડપી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી કોઈ પણ નોંધનીય ભાગીદારી કરી શકી નહી. જે હારનું કારણ બની છે.

આરંભિક ધબડકા બાદ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે છેલ્લી ત્રણ ઓવરમાં બાજી બદલી

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે છેલ્લી ત્રણ ઓવરમાં ધમાકેદાર ફટકાબાજી કરી યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સને 200 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સ ટોસ જીતી ફિલ્ડીંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી સૌથી વધુ રન શતક વીર તિલક વર્માના 45 બોલમાં 101 રહ્યા, જેમાં તિલક વર્માએ 8 ચોગ્ગા, અને 7 સિક્સર ફટકારી હતી. પોતાની શતકીય ઇનિંગ દરમિયાન 18મી ઓવરમાં અશોક શર્માને 3 સિક્સર અને 2 ફોર ફટકારી કુલ 26 રન ફટકાર્યા હતા.

તિલક વર્માએ ઈનિંગની અંતિમ ઓવરમાં છેલ્લા બોલે બાઉન્ડ્રી ફટકારી પોતાની સદી ફટકારી અને ઈનિંગનો સ્કોર 199 રને પહોંચાડ્યો હતો. ગુજરાત ટાઇટન્સે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની પહેલી ત્રણ વિકેટ માત્ર 44 ઓવરમાં ગુમાવી હતી.

ગુજરાત ટાઇટન્સ તરફથી કેગીસો રબાડા એ ચાર ઓવરમાં 33 રન આપી 3 વિકેટ ઝડપી હતી. GTના સ્પિનર રાશિદખાનને પોતાની ચાર ઓવરમાં 31 રન સામે એક પણ વિકેટ મળી ન હતી. મહંમદ સિરાજે 4 ઓવરમાં 25 રન આપી એક વિકેટ ઝડપી હતી.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ નવા ખેલાડીઓ સાથે મેચમાં ઉતરી હતી

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સ્ફોટક બેટમેન રોહિત શર્મા વગર મેચમાં ઉતરી હતી. હજુ સુધી રોહિત શર્મા ઇજાથી બહાર નીકળી શક્યો નથી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ટીમમાં ડેનિસ મલવાર, ક્રિશ ભગત અને અલ્લાહ ગઝનફરને ટીમમાં સમાવિષ્ટ કર્યા હતા. સ્પિનર મિચેલ સેન્ટનર ઇજાથી રિકવર થતા ટીમમાં સમાવેશ કરાયો હતો.

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી આરંભિક બેટ્સમેનો નિષ્ફળ ગયા હતા. ક્વિન્ટન ડી કોકે 13 રન, નયન ધીરે 32 બોલમાં 45 રન, સૂર્યકુમાર યાદવે 10 બોલમાં 15 રન અને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા એ 16 બોલમાં 15 રન નોંધાવ્યા હતા. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી પાંચમી વિકેટ માટે ફક્ત 38 બોલમાં 81 રનની ભાગીદારી નિર્ણાયક પુરવાર થઈ હતી.

સંપાદકની પસંદ

