આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ટક્કર, જાણો મેચ પહેલા બન્ને ટીમે શું કહ્યું...
Published : April 20, 2026 at 12:12 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 12:26 PM IST
અમદાવાદ: આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે મેચ રમશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ તેની છેલ્લી ત્રણેય મેચ જીત્યું છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સળંગ ચાર મેચ હાર્યું છે. મેચ પહેલા બન્ને ટીમે શું કહ્યું જાણીએ...
અમે ટોપ ઓર્ડરથી ખુશ છીએ - પાર્થિવ પટેલ, કોચ ગુજરાત ટાઇટન્સ
આજે સોમવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સળંગ ચોથા વિજયના ઇરાદા સાથે ઉતરશે. શુક્રવારે ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને પાંચ વિકેટે હરાવી વિશ્વાસ મેળવ્યો છે. જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સળંગ ચાર હારથી સિઝનમાં પાછા લયમાં આવવા પ્રયાસ કરશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટિંગ કોચ પાર્થિવ પટેલે ટીમના ટોપ ઓર્ડરના વખાણ કરી મિડલ ઓર્ડર બૅટ્સમૅનના યોગદાનને પણ મહત્વનું ગણાવ્યું છે. વિશેષ તો પાર્થિવ પટેલે શાહરુખ ખાન અને રાહુલ ટેવટિયાના યોગદાનને મહત્વનું ગણાવ્યું છે. પાર્થિવ પટેલે ગુજરાત ટાઇટન્સના બોલર અશોક શર્માના પ્રદર્શને મહત્વનું ગણાવી અશોક શર્માને 140 પ્લસ કિમી ઝડપથી બોલિંગ કરતા ઉભરાતા બોલર તરીકે ગણાવ્યો છે.
અશોક શર્મા ગેમને સારી રીતે સમજે છે કહી ઉમેર્યું કે, ગુજરાત ટાઇટન્સના કેસિગો રબાડાને પણ મહત્વના બોલર ગણાવ્યો છે. અમે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે પૂરું રણનીતિથી રમીશું. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સારી ટીમ છે. આવી સક્ષમ ટીમ કોઈ પણ દિવસે પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતા પ્રદર્શિત કરી મેચ બદલી શકે છે.
રોહિત શર્મા રમશે કે નહી એ મુદ્દે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અવઢવમાં, ટોસ પહેલા નક્કી થશે - પારસ માહમરે
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સ્ફોટક ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા સોમવારની ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની મેચ રમશે કે નહી એ નિર્ણય ટોસ પહેલા કરશે એમ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કોચ પારસ માહમરે એ જણાવી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉમેર્યું હતું કે રોહિત શર્મા અને સ્પિનર સેન્ટનર બન્ને ફિટ છે આજે સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રેક્ટિસ પણ કરી છે.
મેચ પહેલા યોજાયેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રોહિત શર્મા આ મહત્વની મેચ રમશે કે નહી એ પ્રશ્નના જવાબમાં પારસ માહમરે એ અગાઉ કહ્યું હતું કે રોહિત શર્મા ફિટ છે એટલે મેચ રમશે. પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સન અંતે અપડેટ અપાયું કે રોહિત શર્મા ફિટ છે પણ તેના સોમવારે રમવા અંગે ટોસ પહેલા નક્કી થશે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પારસ મ્હામરે એ ઉમેર્યું કે, આ સીઝન અમારા માટે અપેક્ષા પ્રમાણે નથી રહી. હાલ ટીમમાં કોઈ પ્રકારનો પેનિક નથી. અમે મેચ દર મેચ ક્રિકેટના દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં સુધારો કરતા રહ્યા છીએ.
પારસ માહમરે વધુમાં કહ્યું કે, અમે અમદાવાદમાં વિજયી થવા આવ્યા છીએ. અમારી પાસે પૂરતી ક્ષમતા ધરાવતા ખેલાડીઓ છે. દરેક ખેલાડી પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે હાલ રમી રહ્યું છે, અને સોમવારની મેચની તૈયારીઓ કરે છે. છેલ્લી ચાર મેચોમાં પરાજય મળ્યો કેમ પણ દરેક સ્થળ અને હારના અલગ અલગ કારણો છે, જે બાબતે કેપ્ટન, કોચ અને મેનેજમેન્ટે કામ કર્યું છે. જસપ્રીત બૂમરા એ લડાયક ખેલાડી અને શ્રેષ્ટ બોલર છે. બૂમરા પણ ટીમ સાથે રહી શ્રેષ્ટ પ્રદર્શન માટે કામ કરે છે, એનાથી બીજા ખેલાડીઓ પણ પ્રોત્સાહિત થાય છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમ સાથે વિલ જેક્સ ઝડપથી જોડાઈ જશે.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે પહેલી વાર નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે જીતશે ?
સોમવાર કદાચ રેડ નહી પણ બ્લેક સોઈલ પર મેચ રમવા મળે એવી ધારણા છે. કોઈ પણ પીચ પર મેચ રમાય અમે વિજયી બનવાના ઇરાદા સાથે ઉતરીશું. ઉલ્લેખનીય છે જે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ એક પણ મેચ યજમાન ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે જીતી શક્યું નથી. સોમવારની મેચમાં ગરમી અને સાંજે ઝાકળની અસર રહેશે. ટોસ મહત્વનો સાબિત થશે. પ્રથમ ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલી બેટિંગ કરી હરીફ ટીમ સામે પડકાર આપશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સઃ શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), કુમાર કુશાગ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, કાગીસો રબાડા, રવિશ્રીનિવાસન સાઈ કિશોર, અશોક શર્મા, જયંત શર્મા, હોલ યાર્ડ, હોલ યાર્ડ. બેન્ટન, લ્યુક વૂડ, સાઈ સુદર્શન, રાહુલ તેવટિયા, અરશદ ખાન, અનુજ રાવત, કુલવંત ખેજરોલિયા, ગુર્નુર બ્રાર, એમ શાહરૂખ ખાન.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), ડેનિશ માલેવાર, રોબિન મિન્ઝ (વિકેટકીપર), રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), શેરફેન રધરફોર્ડ, રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, અથર્વ અંકોલેકર, બોસ્ચ્યુન, બોસ્ચ્યુન, બોસ્ચ્યુન, વિલન બોક્સન ધીર, મિશેલ સેન્ટનર, શાર્દુલ ઠાકુર, અશ્વિની કુમાર, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, જસપ્રિત બુમરાહ, દીપક ચહર, એએમ ગઝનફર, મયંક માર્કંડે, મોહમ્મદ ઈઝહર, રઘુ શર્મા.