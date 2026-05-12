ETV Bharat / sports

GT VS SRH: હૈદરાબાદ 86 રનમાં ઓલઆઉટ, ગુજરાત શાનદાર વિજય સાથે ટોચ પર પહોંચ્યું

IPL 2026 ની 56મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને કારમી હાર આપી. આ મેચમાં, SRH ટીમ 100 રનનો આંકડો પણ પાર કરવામાં નિષ્ફળ રહી.

GT VS SRH
GT VS SRH (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 11:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GT vs SRH: IPL 2026 ની 56મી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સનો સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સાથે મુકાબલો થયો. આ મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ સિઝનમાં હૈદરાબાદનો પાંચમો પરાજય છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાતે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 168 રન બનાવ્યા. ગુજરાત માટે, સાઈ સુદર્શન અને વોશિંગ્ટન સુંદરે અડધી સદી ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી; સુદર્શને 61 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે સુંદરે 50 રન ઉમેર્યા. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે, પ્રફુલ્લ હિંગે અને સાકિબ હુસૈને બે-બે વિકેટ લીધી.

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની શરૂઆત ખરાબ રહી. 10 ઓવર પહેલા, અડધી ટીમ ફક્ત 56 રન પર પેવેલિયન પરત ફરી ગઈ હતી. ત્યારબાદ વિકેટો પડવાનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો; સ્કોર 82 રન પર પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં, નવ બેટ્સમેન આઉટ થઈ ગયા હતા. 86 રનના સ્કોર પર અંતિમ વિકેટ પડવાની સાથે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે એક ખૂબ જ શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો. નોંધનીય છે કે, આ SRHનો IPLમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. અગાઉ, ટીમનો સૌથી ઓછો સ્કોર 96 રન હતો, જે 2019 માં મુંબઈ સામે નોંધાયો હતો.

પ્લેઓફ પહેલા સુદર્શન શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં

પોતાની છેલ્લી છ ઇનિંગ્સની વાત કરીએ તો, આ બેટ્સમેન ફક્ત એક જ વાર બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો ન હતો. બાકીની મેચોમાં તેણે 50 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા હતા. સુધરસને બેંગલુરુ સામે સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ ચેન્નાઈ સામે તેણે 87 રન બનાવ્યા હતા. આ વખતે, બેંગલુરુ સામે તેને ભાગ્યે જ નિષ્ફળતા મળી હતી, તે ફક્ત 6 રન બનાવી શક્યો હતો. જોકે, તેણે આગલી જ મેચમાં પંજાબ સામે 57 રન અને રાજસ્થાન સામે 57 રન બનાવીને વાપસી કરી હતી, જ્યારે મંગળવારે તેણે 61 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી.

શુભમન ગિલ સાથે બરાબરી કરી

સુદર્શન હવે સતત અડધી સદી ફટકારવાના મામલે ગુજરાત માટે સંયુક્ત રીતે ટોચનું સ્થાન ધરાવે છે. હાર્દિક હાલમાં આ યાદીમાં પ્રથમ સ્થાન પર છે, તેણે 2022 સીઝન દરમિયાન સતત ત્રણ મેચમાં 50 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, આ બીજી વખત સુદર્શને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે, જે કેપ્ટન ગિલની પણ બરાબરી છે, જેમણે બે વાર આવું કર્યું છે. સુદર્શને પહેલી વાર ગયા સીઝનમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી, અને હવે ચાલુ સીઝનમાં પણ આ પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કર્યું છે. દરમિયાન, ગિલે છેલ્લી બે સીઝનમાં પણ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જો સુદર્શન આગામી મેચમાં 50 કે તેથી વધુ રન બનાવશે, તો તે હાર્દિક અને ગિલ બંનેને પાછળ છોડીને આ યાદીમાં નંબર વન સ્થાન મેળવશે.

TAGGED:

IPL 2026
GT VS SRH MATCH UPDATES
GT VS SRH
CRICKET
GT VS SRH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.