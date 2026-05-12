આજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં GT અને SRH વચ્ચે ટક્કર, જે ટીમ જીતશે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ કરશે

IPL 2026 માં આજે ગુજરાત ટાઇટન્સ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે રમાશે. આ મુુકાબલો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 1:01 PM IST

GT VS SRH: IPL 2026 માં અમદાવાદમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો થવાનો છે. બંને ટીમો પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચવા અને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. SRH એ તેમની પ્રથમ ચાર મેચોમાંથી ફક્ત એક જ જીતી હતી, છતાં તેઓ થોડા સમય માટે ટોચના સ્થાને પહોંચવામાં સફળ રહ્યા. આ પરિવર્તન એટલા માટે આવ્યું કારણ કે તેઓ તેમની પછીની સાત મેચોમાંથી છ જીતી ગયા. જોકે, RCB એ તેમને ટોચ પરથી હટાવી દીધા, જેના કારણે પેટ કમિન્સની ટીમ GT ને હરાવીને નંબર વન સ્થાન પાછું મેળવવા માટે ઉત્સુક રહી.

શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત ટાઇટન્સ પણ શાનદાર ફોર્મમાં છે, સતત ચાર મેચ જીતીને, અને પોઈન્ટ ટેબલમાં SRH થી નીચે છે. GT માટે વિજય તેમને ટોચના સ્થાને પણ લઈ જશે, જે પ્લેઓફ બર્થ સુરક્ષિત કરવાની દોડમાં આ મુકાબલો મહત્વપૂર્ણ બનાવશે - અને સંભવિત રીતે ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

ગુજરાત ટાઇટન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચે કુલ છ મેચ રમાઈ છે, જેમાં ગુજરાતે પાંચ મેચ જીતી છે, જ્યારે હૈદરાબાદ એક મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે.

પિચ રિપોર્ટ

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આજના IPL 2026 મેચ માટે, પીચ સંતુલિત અને બેટ્સમેનોને અનુકૂળ રહેવાની અપેક્ષા છે, જેમાં ઝાકળ બીજા દાવમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. અમદાવાદની પીચ સામાન્ય રીતે સતત ઉછાળો અને ગતિ આપે છે, જે મોટા શોટ રમવા માંગતા બેટ્સમેનોને ફાયદો પહોંચાડે છે, જ્યારે ચોક્કસ લાઇન અને લેન્થ જાળવી રાખતા બોલરોને પણ મદદ કરે છે.

હવામાન રિપોર્ટ

આજે સાંજે અમદાવાદમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની અપેક્ષા છે, જોકે ગરમી તીવ્ર રહેશે. હાલમાં અમદાવાદમાં 'હીટવેવ એલર્ટ' છે. જ્યારે દિવસનું તાપમાન 44°C અને 45°C ની વચ્ચે વધી ગયું છે, તે ધીમે ધીમે સાંજે 7:30 (IST) સુધીમાં આશરે 33°C–34°C સુધી ઘટી જવાની અપેક્ષા છે. વરસાદની 0% શક્યતા સાથે, હવામાન મેચમાં કોઈ વિક્ષેપ લાવે તેવી શક્યતા નથી; જોકે, ભારે ગરમી ચોક્કસપણે ખેલાડીઓની સહનશક્તિની કસોટી કરશે.

સંભવિત પ્લેઇંગ-11

ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ, સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, અરશદ ખાન, રાશિદ ખાન, માનવ સુથાર, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઇશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, નીતિશ રેડ્ડી, અનિકેત વર્મા/સ્મરણ રવિચંદ્રન, સલીલ અરોરા, પેટ કમિન્સ, હર્ષ દુબે, શિવાંગ કુમાર, સાકિબ હુસૈન

