IPL 2026: IPL ઈતિહાસની પહેલી ઘટના, GT vs RR મેચમાં બે વાર થયો ટોસ
Published : May 29, 2026 at 7:59 PM IST
GT vs RR: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની ક્વોલિફાયર 2 ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્થિત સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચ માટે ટોસ દરમિયાન ઘણી મૂંઝવણની સ્થિતિ જોવા મળી હતી, જેના કારણે બીજી વખત ટોસ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. બીજી વખત ટોસ યોજાયા બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
ટોસ દરમિયાન આટલી મૂંઝવણ કેમ?
ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચેની ક્વોલિફાયર 2 મેચ દરમિયાન, જ્યારે શુભમન ગિલ અને રિયાન પરાગ ટોસ માટે પીચ પાસે પહોંચ્યા, ત્યારે મેચ રેફરી પ્રકાશ ભટ્ટ પણ તેમની સાથે હાજર હતા. જ્યારે શુભમન ગિલે સિક્કો ઉછાળ્યો, ત્યારે રિયાન પરાગે "હેડ્સ" કહ્યું; જોકે, મેચ રેફરી સ્પષ્ટ રીતે સાંભળી શક્યા નહીં. સિક્કો નીચે પડતાં જ તે "ટેઇલ્સ" ઉપર આવ્યો. શુભમન ગિલ તરત જ ચાલવા લાગ્યો, પરંતુ મેચ રેફરીએ તેને તરત જ રોકી દીધો અને કહ્યું, "મેં પરાગે શું કહ્યું તે સાંભળ્યું નહીં." બંને કેપ્ટનો સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, તરત જ ફરીથી ટોસ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ વખતે, રિયાન પરાગે થોડા ઊંચા અવાજમાં "હેડ્સ" કહ્યું; જેમ જેમ સિક્કો નીચે પડ્યો, નસીબ તેના પક્ષમાં હતું અને તે "હેડ્સ" ઉપર આવ્યો, જેના કારણે તેણે તરત જ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
ગિલ પણ ટોસ જીત્યા પછી પહેલા બેટિંગ કરવા માંગતો હતો
આ મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ રવિ શાસ્ત્રી સાથે વાત કરતા શુભમન ગિલે સ્વીકાર્યું કે જો તે ટોસ જીત્યો હોત, તો તે પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરતો. જોકે, તેણે નોંધ્યું કે 40 ઓવરની મેચ દરમિયાન વિકેટમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી. "અમારી ટીમમાં દરેક પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે સજ્જ ખેલાડીઓ છે; આ મેચ માટે, અમે અમારી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે, જે સાઇ કિશોરની વાપસી દર્શાવે છે." નોંધનીય છે કે ગુજરાત ટાઇટન્સને પ્રથમ ક્વોલિફાયર મેચમાં આરસીબી સામે ભારે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અને હવે તેને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બીજી તક મળી છે. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સે એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 47 રનથી હરાવીને ક્વોલિફાયર 2 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
