જો ક્વોલિફાયર 2 વરસાદને કારણે રદ થાય છે, તો ફાઇનલમાં કોણ જશે?, રાજસ્થાન રોયલ્સ કે ગુજરાત ટાઇટન્સ
IPL 2026 ની ક્વોલિફાયર-2 ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે રમાશે. જો આ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો કઈ ટીમ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે? ચાલો જાણીએ.
Published : May 28, 2026 at 3:24 PM IST
GT vs RR QUALIFIER 2: IPL 2026 ની ક્વોલિફાયર 2 ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે 29 મેના રોજ નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પરિણામે, GT કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને RR કેપ્ટન રિયાન પરાગ બંને આ મુકાબલો જીતવા અને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ઉત્સુક રહેશે. જો કે, જો આ શુક્રવારની મેચ વરસાદના કારણે મેચ રદ કરવામાં આવે, તો કઈ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે? આજે, અમે તમને આ વિશે વિગતવાર સમજાવીશું.
IPL 2026 પ્લેઓફ મેચો (ક્વોલિફાયર 1, એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર 2) માટે કોઈ રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, IPL 2026 ફાઇનલ માટે રિઝર્વ ડે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે, જો મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે પ્લેઓફ મેચ વરસાદને કારણે પૂર્ણ ન થઈ શકે, તો પરિણામ નક્કી કરવા માટે બીજા દિવસે સ્પર્ધા ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવશે નહીં. તેના બદલે, જો મેચ શુક્રવારે રમી ન શકાય, તો તેને રદ જાહેર કરવામાં આવશે.
મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો શું થાય?
જો આ મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો નિયમો અનુસાર, ગુજરાત ટાઇટન્સ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે, જ્યારે IPL 2026 માં રાજસ્થાન રોયલ્સનો પ્રવાસ તેમના રમ્યા વિના જ સમાપ્ત થઈ જશે. જે ક્ષણે વરસાદને કારણે આ મેચ રદ થશે, તે ક્ષણે રાજસ્થાન રોયલ્સ IPL 2026 ના ક્વોલિફાયર 2 માંથી બહાર થઈ જશે.
IPL 2026 ના લીગ તબક્કામાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને રહીને પોતાનું અભિયાન સમાપ્ત કર્યું, 14 મેચમાંથી 18 પોઈન્ટ મેળવ્યા. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ચોથા સ્થાને રહ્યું, 14 મેચમાંથી 16 પોઈન્ટ મેળવ્યા. પરિણામે, પોઈન્ટ ટેબલ પર રાજસ્થાન રોયલ્સ કરતા વધુ સ્થાન મેળવવા અને ક્વોલિફાયર 1 રમવાને કારણે, ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે.
ગુજરાત ટાઇટન્સની ક્વોલિફાયર 1 માં હાર
IPL 2026 ક્વોલિફાયર 1 , રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, RCB એ કુલ 254 રન બનાવ્યા, જ્યારે GT 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. પરિણામે, તેમને 92 રનના માર્જિનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ હાર બાદ, GT ક્વોલિફાયર 2 માં આગળ વધ્યું, જ્યારે RCB એલિમિનેટર જીત્યું
રાજસ્થાન રોયલ્સ એલિમિનેટર જીત્યું
રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે, તેઓએ IPL 2026 એલિમિનેટર માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને હરાવીને ક્વોલિફાયર 2 માં સ્થાન મેળવ્યું. ટોસ હાર્યા બાદ આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાન રોયલ્સે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 243 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, તેઓએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમને 19.2 ઓવરમાં 196 રનમાં ઓલઆઉટ કરી, મેચ 47 રનથી જીતી લીધી. દરમિયાન, હૈદરાબાદ IPL 2026 માંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું.
કેવું રહેશે હવામાન?
AccuWeatherના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવારે ન્યૂ ચંદીગઢમાં વરસાદની શક્યતા છે. મેચના દિવસે હળવો ઝરમર વરસાદ થવાની સંભાવના છે. વધુમાં, ગુરુવારથી વરસાદની 55 ટકા શક્યતા આગાહી કરવામાં આવી છે. પરિણામે, મેચ પર અનિશ્ચિતતાના વાદળો છવાઈ રહ્યા છે.
