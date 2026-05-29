ગુજરાત ટાઇટન્સે વૈભવને રોકવાનો તૈયાર કર્યો પ્લાન, કોચ પાર્થિવ પટેલે કર્યો ખુલાસો

ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ મેચ પહેલા, GT ના સહાયક કોચ પાર્થિવ પટેલે વૈભવ સૂર્યવંશી સામેની તેમની તૈયારીઓ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 29, 2026 at 3:09 PM IST

GT VS RR: IPL 2026ની 19મી સીઝનની બીજી ક્વોલિફાયર મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જ્યારે જીટીને પ્રથમ ક્વોલિફાયરમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે એકતરફી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે તેમની પાસે હજુ પણ ફાઇનલમાં પહોંચવાની એક તક બાકી છે. દરમિયાન, રાજસ્થાન રોયલ્સે એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને ૪૭ રનથી હરાવીને બીજા ક્વોલિફાયરમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું એક વિજય જેમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીના બેટથી 97 રનની ઇનિંગે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે, ગુજરાત ટાઇટન્સ વૈભવને રોકવાના પ્રચંડ પડકારનો સામનો કરી રહી છે; મેચ પહેલા આ મુદ્દાને સંબોધતા, તેમના સહાયક અને બેટિંગ કોચ, પાર્થિવ પટેલે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કર્યું છે.

વીડિયો જોયા પછી તેને આઉટ કરવાની યોજના બનાવી છે

વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં 2026 ની IPL સીઝનમાં ઓરેન્જ કેપ ધરાવે છે, તેણે 15 મેચમાં 680 રન બનાવ્યા છે. બીજી ક્વોલિફાયર મેચના એક દિવસ પહેલા યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, ગુજરાત ટાઇટન્સના સહાયક કોચ પાર્થિવ પટેલને વૈભવ સૂર્યવંશીને રોકવા માટે ટીમની રણનીતિ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. પ્રશ્નના જવાબમાં, તેમણે ટિપ્પણી કરી કે તે જે રીતે બેટિંગ કરી રહ્યો છે તે જોવું પ્રભાવશાળી રહ્યું છે. "અમે તેને વહેલા પેવેલિયન પરત મોકલવામાં સફળ થવાની આશા રાખીએ છીએ," તેમણે કહ્યું. "અન્ય ટીમોએ પણ તેને ઝડપથી આઉટ કરવાની યોજના બનાવી હતી, પરંતુ તેઓ આમ કરવામાં સફળ થઈ શક્યા નહીં. અમે વૈભવની બેટિંગના વીડિયો જોયા છે, અને અમને આશા છે કે અમે તેની સામે અમારી રણનીતિને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકી શકીશું."

પાર્થિવ પટેલે યુવા ખેલાડીની કરી પ્રશંસા

પાર્થિવ પટેલે પણ વૈભવ સૂર્યવંશીની પ્રતિભા પર નિવેદન આપતા કહ્યું કે, "જેમ મેં પહેલા કહ્યું હતું, આપણે તેની ઉંમર પર ચર્ચા કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. તે એક જબરદસ્ત પ્રતિભાશાળી છે, અને તે જે રીતે બેટિંગ કરે છે તે જોતાં, દરેકને તેને રમતા જોવાની મજા આવે છે. જોકે, વિરોધી ટીમના દૃષ્ટિકોણથી, આ મેચમાં અમારું લક્ષ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે કે આપણે તેને સરળતાથી રન બનાવવા ન દઈએ."

