ETV Bharat / sports

IPL 2026: ગુજરાત ટાઈટન્સ માટે પડકાર, રાજસ્થાન માટે પ્રભુત્વની તક, નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં જામશે રોમાચંક જંગ

ગુજરાત ટાઈટન્સ તેની પ્રથમ મેચ રાજસ્થાન રોયલ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે વૈભવ સૂર્યવંશીનો વિસ્ફોટ, ગીલ વિરુદ્ધ જાડેજાનો જંગ જામશે

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રાજસ્થાન રૉયલ્સ વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રાજસ્થાન રૉયલ્સ વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 12:56 PM IST

|

Updated : April 4, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આજે ગુજરાત ટાઈટન્સ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર પહેલી મેચ રમશે. ગુજરાત ટાઈટન્સ તેની પ્રથમ મેચ રાજસ્થાન રોયલ સામે રમી સિઝનનો પ્રથમ વિજય નોંધાવી શકે તેવી તક છે.શુક્રવારે અમદાવાદના કેટલાંક વિસ્તારોમાં પડેલા વરસાદી છાંટાએ ક્રિકેટ ફેન્સનેે નિરાશ કરે એવી શક્યતા છે. આજે ગુજરાત ટાઈટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ મેચમાં કેવો રહેશે રોમાંચ જાણીએ...

શનિવારની સાંજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં જામશે ચોગ્ગા - છગ્ગાની રમઝટ

અમદાવાદમાં શનિવારની સાંજે ગુજરાત ટાઈટન્સના ધુરંધરો શુભમન ગીલ, જોશ બટલર અને સાંઈ સુદર્શન હોય કે રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવ સૂર્યવંશી હોય. ક્રિકેટ ફેન્સ મોટી સંખ્યામાં ફોર્સ અને સિક્સરોની રમઝટ જોવા આવશે. મેચને લઈને મેટ્રો ટ્રેન મોડી સુધી કાર્યરત રહેશે. ગુજરાત ટાઈટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગીલનો અમદાવાદમાં ભારે ક્રેઝ છે. અનેક ક્રિકેટ ફેન્સ ગીલની આક્રમક બેટીંગ તો વૈભવ સૂર્યવંશીની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ જોવા આવશે એવી અપેક્ષા છે. શનિવારે મૂળે ગુજરાતના સ્પીન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા અને ગીલની બેટીંગ વચ્ચેનો મુકાબલો પણ રોચક રહેશે.

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં જામશે રોમાચંક જંગ
ગુજરાત ટાઈટન્સ પૂરી તાકાતથી હોમ ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરશે

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે T20 વિશ્વકપ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત વિજયી બન્યા બાદ આજે IPL - 2026 સિઝનની પ્રથમ મેચ ગુજરાત ટાઈટન્સ રમશે. આ સિઝનની આરંભિક મેચ ગુજરાત ટાઈટન્સ હાર્યું છે, જ્યારે સિઝનની પ્રથમ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનો વિજય થયો છે. સ્વાભાવિક છે કે, ગુજરાત ટાઈટન્સ તેના હોમ ગ્રાઉન્ડમાં તેની પ્રથમ મેચ રમવા ઉતરશે, તો વિજય મેળવવા દબાણ અનુભવશે.

ગુજરાત ટાઈટન્સ માટે પડકાર, રાજસ્થાન માટે પ્રભુત્વની તક
ગુજરાત ટાઈટન્સના કપ્તાન પણ લાંબા અંતરાળ બાદ T20 ફોર્મેટમાં ઉતર્યા છ. ગત સિઝનમાં ગુજરાત ટાઈટન્સના પ્રથમ ત્રણ બેટસમેનોએ જ સૌથી વધુ રન બનાવી વિજય પ્રાપ્ત કર્યા હતા. ગુજરાત ટાઈટન્સે સિઝનમાં વિજયી પ્રદર્શન માટે મિડલ ઓર્ડર બેટસમેના ફોર્મ પર આધાર રાખવો પડશે. શુક્રવારે ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓએ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સવિશેષ પ્રેકટિસ કરી હતી.

આશિષ કપુર, સહાયક બેટિંગ કોચ, ગુજરાત ટાઈટન્સ
'દિગ્ગજ ખેલાડીઓ પણ નબળા ફોર્મથી પરત ફર્યા હતા, જોશ બટલર ફોર્મમાં આવી શકે છે '- આશિષ કપુર, સહાયક બેટિંગ કોચ, ગુજરાત ટાઈટન્સ

ગુજરાત ટાઈટન્સના મહત્વના બેટ્સમેન જોશ બટલરના ફોર્મ અંગે ગુજરાત ટાઈટન્સના હેડ આસ્ટિસ્ટન્ટ કોચ આશિષ કપૂરે આશા વ્યક્ત કરી છે. પ્રેસ કોન્ફરસમાં આશિષ કપૂરે જણાવ્યું હતુ કે, મેચ માત્ર 225 થી 250થી જ જીતી શકાય એવું નથી. તમે 180 રનને ડિફેન્ડ કરીને પણ મેચ જીતી શકાય છે. પંજાબ કિંગ્સ સામે જોશ બટલરની 33 બોલમાં 38 રન તેના ફોર્મમાં પરત આવવાને દર્શાવે છે. જોશ બટલર વિશ્વનો સારો બેટસમેન છે, ફક્ત એક ઈનિંગ સારી જાય તો એ બટલર શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન દાખવી શકે છે.

હકિકતે ક્રિકેટ વિશ્વમાં અનેક ઉદાહરણો છે, જેમાં સચિન તેંદુલકર અને વિરાટ કોહલી જેવા વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનો પણ તેમની કારર્કિદીમાં નબળા ફોર્મનો સામનો કર્યો હતો. અમે હાલ બેટીંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડીંગ એમ ત્રણેય ડિપાર્ટમેન્ટમાં સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. સિઝનની પ્રથમ મેચમાં હાર મળી, પણ વરસાદ બાદ બોલ ભીનો થતા તેની અસર રહી હતી. આ સિઝનમાં પણ ટોપ બેટીંગ ઓર્ડર સાથે મધ્મમક્રમના બેટ્સમેનો પાસેથી સારી ઈનિંગ્સની અને મેચ વિનીંગ પ્રદર્શનની અપેક્ષા રહેશે. ટીમમાં કુમાર કુશાગ્રના સમાવેશથી બેટિગની ડેપ્થ વધી છે.

વિક્રમ રાઠોડ, બેટિંગ કોચ - રાજસ્થાન રોયલ્સ
'ઈમ્પેક્ટ પ્લેરનો નિયમ દરેક ટીમ અનુસરે છે' - વિક્રમ રાઠોડ, બેટિંગ કોચ - રાજસ્થાન રોયલ્સ

અમદાવાદ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ શનિવારે ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે મેચ રમવા ઉતરશે. રાજસ્થાન રોયલ્સના બેટિંગ કોચ વિક્રમ રાઠોડે પ્રેસ કોન્ફરસ્નમાં જણાવ્યુ હતુ કે, અમારી ટીમમાં ટેરિફિક ક્રિકેટીંગ ટેલેન્ટ છે. ક્રિકેટ ફેન્સની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે, વૈભવ સૂર્યવંશી સ્ફોટક બેટસમેન છે, જે સમયની સાથે -સાથે નવું શીખતો જાય છે. વૈભવ સૂર્યવંશી એક ક્રિકેટર તરીકે ખૂબ મહેનત કરે છે. અમે છેલ્લી મેચમાં જે ટીમ રમી હતી એ જ ટીમ સાથે શનિવારની મેચમાં ઉતરીશુ. હાલ અમારી સાથે જોડાયેલા સ્પીન ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાથી ટીમ સજ્જ બની છે. આ સિઝનનો આરંભ અમે વિજયથી કર્યો છે એટલે ટીમ ઉત્સાહિત છે. હાલ જે ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર અંગે ચર્ચા ચાલે છે એમાં કહુ તો આ નિયમ નવો નથી. આ નિયમ રમતનો ભાગ જ છે.

TAGGED:

IPL 2026 TODAY MATCH
GT VS RR
UJARAT TITANS VS RAJASTHAN ROYALS
NARENDRA MODI STADIUM
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.