ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે RCBનો ધબડકો, અડધી ટીમ પેવેલિયન ભેગી
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.
Published : April 30, 2026 at 8:53 PM IST
GT VS RCB: IPL 2026 ની 42મી મેચ 30 એપ્રિલે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ સિઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સના પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યા છે. શુભમન ગિલના કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ગુજરાતની ટીમે અત્યાર સુધીમાં 8 મેચ રમી છે, જેમાં 4 જીતી છે અને 4 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 5મા સ્થાને છે.
બીજી તરફ, રજત પાટીદારના નેતૃત્વ હેઠળ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર શાનદાર ફોર્મમાં દેખાય છે. RCB એ પણ 8 મેચ રમી છે, પરંતુ 6 જીત અને માત્ર 2 હાર સાથે 12 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. આ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે, ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર બીજા સ્થાને છે.
પાવરપ્લેની 6 ઓવરમાં RCB એ 59 રન બનાવ્યા, પરંતુ બે વિકેટ પણ ગુમાવી દીધી. પાવરપ્લે દરમિયાન વિરાટ કોહલી અને જેકબ બેથેલ આઉટ થયા. હાલમાં, દેવદત્ત પડિકલ 15 રન પર ક્રીઝ પર છે, જ્યારે રજત પાટીદાર 9 રન પર છે.
બંને ટીમની પ્લેઈંગ-11
GT: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઈ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), જેસન હોલ્ડર, શાહરૂખ ખાન, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, માનવ સુથાર.
RCB: વિરાટ કોહલી, જેકબ બેથેલ, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, સુયશ શર્મા, જોશ હેઝલવુડ.
