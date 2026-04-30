શું GT vs RCB મેચમાં વરસાદ બનશે વિલન? જાણો અમદાવાદમાં કેવું રહેશે હવામાન

આજની IPL મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને RCB વચ્ચે રમાશે. આ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 1:09 PM IST

GT VS RCB: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની 42મી લીગ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે રમાશે. શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળ, ગુજરાત ટાઇટન્સની આ IPL સીઝનમાં અત્યાર સુધીની સફર ખૂબ જ મુશ્કેલ રહી છે. 8 મેચ રમ્યા પછી, તેઓએ ચારમાં વિજય મેળવ્યો છે જ્યારે અન્ય ચારમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. GT હાલમાં 8 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને છે. પરિણામે, RCB સામેની આ આગામી મુકાબલો તેમના માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુએ IPL 2026 માં અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, તેમણે તેમની 8 મેચમાંથી 6 મેચ જીતી છે. આમ, તેમનું ધ્યાન આગામી કેટલીક મેચો જીતવા પર રહેશે જેથી પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સરળતાથી સુરક્ષિત કરી શકાય.

2026 ની IPL સીઝનમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે આ બીજો મુકાબલો હશે; તેમની પાછલી મુલાકાતમાં, RCB એ સફળતાપૂર્વક પાંચ વિકેટથી વિજય મેળવ્યો હતો. પરિણામે, GT સ્કોર સેટલ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આજ સુધી, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ IPL માં કુલ સાત વખત એકબીજા સામે આવી છે; જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ આમાંથી ત્રણ મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, ત્યારે RCB ચારમાં જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યું છે. આમ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુને થોડી સરસાઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી, અમદાવાદ સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમો વચ્ચે માત્ર એક જ મેચ રમાઈ છે, જેમાં RCB વિજયી બન્યું છે.

અમદાવાદમાં હવામાન કેવું છે?

આજે અમદાવાદમાં હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ છે. મેચ સમયે તાપમાન 32 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. હાલમાં અમદાવાદમાં ગરમી છે, અને તેથી, હાલ વરસાદના કોઈ સંકેતો દેખાતા નથી.

પિચ રિપોર્ટ

આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં આ સ્થળે ત્રણ મેચ રમાઈ છે. પિચની વાત કરીએ તો, તે લાલ અને કાળી માટીના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. જ્યારે તે બેટ્સમેન માટે સરળ સાબિત થાય છે, ત્યારે પિચ બોલરો માટે પડકાર રજૂ કરે છે. આપણે બંને ટીમો વચ્ચે ઉચ્ચ સ્કોરિંગ સ્પર્ધા જોવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ.

RCB ની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

વિરાટ કોહલી, જેકબ બેથેલ, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા

GT ની સંભવિત પ્લેઇંગ-11

સાઈ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), શાહરૂખ ખાન, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, કગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસીધ્ધ ક્રિષ્ના

આ પણ વાંચો:

  1. MI vs SRH: IPL ઇતિહાસમાં ચોથો સૌથી મોટો રન ચેઝ કરીને હૈદરાબાદે મુંબઈને હરાવ્યું
  2. ભુવનેશ્વર અને હેઝલવુડનો તરખાટ, 43 રનમાં 7 વિકેટ પડી

