ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે પંજાબ કિંગ્સનો ધબડકો, અડધી ટીમ પેવેલિયન પરત ફરી
IPL 2026 ની 46મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ આમને-સામને છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો અમદાવાદમાં થઈ રહ્યો છે.
Published : May 3, 2026 at 8:38 PM IST
GT VS PBKS: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ની 46મી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં, યજમાન ટીમ, ગુજરાત ટાઇટન્સ, પંજાબ કિંગ્સનો સામનો કરી રહી છે, જે હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમમાં એક ફેરફાર થયો છે; નિશાંત સિંધુ આજે ડેબ્યૂ કરી રહ્યો છે. દરમિયાન, મુલાકાતી ટીમ, પંજાબ કિંગ્સે બે ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં વિજયકુમાર વૈશાખ અને ઝેવિયર બાર્ટલેટને તેમના બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવવા માટે સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
પંજાબ કિંગ્સ આ સિઝનમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. પંજાબે 8 મેચમાંથી 13 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે, જેમાં અત્યાર સુધી ફક્ત એક જ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેનાથી વિપરીત, ગુજરાત 9 મેચમાંથી 10 પોઈન્ટ સાથે ટેબલ પર 5મા સ્થાને છે. ગુજરાતની ટીમ અત્યાર સુધીમાં 4 મેચ હારી ગઈ છે; જોકે, આજે તેમને જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરવાની સુવર્ણ તક મળશે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ગુજરાત ટાઇટન્સ પ્લેઈંગ-11: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુધરસન, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, નિશાંત સિંધુ, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, અરશદ ખાન, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, માનવ સુથાર.
પંજાબ કિંગ્સ પ્લેઈંગ-11: પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઈનિસ, સૂર્યાંશ શેડગે, નેહલ વાધેરા, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
