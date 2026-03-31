IPL 2026: આજે ગુજરાત ટાઇટન્સનો મુકાબલો પંજાબ કિંગ્સ સામે, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે
IPL 2026માં આજે પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રોમાંચક મેચ રમાશે. ચાલો બંને ટીમોની ટીમો, પીચ રિપોર્ટ અને હવામાનની સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.
Published : March 31, 2026 at 1:21 PM IST
GT vs PBKS: આજે પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ IPL મેચ રમાશે. આ મેચનું ખાસ મહત્વ છે કારણ કે તે આ વર્ષની IPL સીઝનમાં બંને ટીમો માટે શરૂઆતનો મુકાબલો છે. જ્યારે શ્રેયસ ઐયર પંજાબ કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, ત્યારે શુભમન ગિલ ગુજરાત ટાઇટન્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે.
મેચ ક્યાં રમાશે?
પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની મેચ નવા ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. પંજાબ કિંગ્સ ઘરઆંગણે તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે. બંને કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
𝐇𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐮𝐩: It will be raining sixes when these players step on the pitch 🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
Which player will hit the most sixes tonight? 💭#TATAIPL 2026 👉 #PBKSvGT | TUE, 31st MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/f8uJJebHVv
પિચ રિપોર્ટ
ન્યુ ચંદીગઢના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમની પિચ સંતુલિત છે. તે બેટ્સમેન અને બોલર બંનેને સહાય પૂરી પાડે છે. ન્યૂ ચંદીગઢની આ પિચ પર, 180-190 રનનો સ્કોર સમાન સ્કોર ગણવામાં આવશે. બીજી ઇનિંગમાં ઝાકળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે.
કેવું રહેશે હવામાન
ન્યૂ ચંદીગઢમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. ચાહકો 40 ઓવરની સંપૂર્ણ મેચ જોવા માટે ઉત્સુક રહી શકે છે. તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, ઝાકળના કારણે મેચની સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે.
The Era of Skipper @ShreyasIyer15 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
The most successful captain on the TATA IPL circuit right now! 🫡
Will he continue to be the captain with the best win % in the tournament? 🤔#TATAIPL 2026 👉 #PBKSvGT | MON, 30th MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/CvHgToGroD
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLના ઇતિહાસમાં, પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સે એકબીજા સામે કુલ છ મેચ રમી છે. બંને ટીમો સમાન મેચ રમી છે; આ છ મેચોમાંથી, ગુજરાતે ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સે પણ ત્રણ જીત મેળવી છે. પાછલી સીઝન IPL 2025 માં બંને ટીમો એક જ મેચમાં આમને-સામને થઈ હતી, જેમાં પંજાબ કિંગ્સ 11 રનથી વિજયી બની હતી. IPL 2024 દરમિયાન, ટીમોએ એકબીજા સામે બે મેચ રમી હતી, જેમાં પંજાબ કિંગ્સે એક જીતી હતી અને ગુજરાત ટાઇટન્સે બીજી જીતી હતી.
IPL 2026 માટે બંને ટીમો
પંજાબ કિંગ્સ: શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઈનિસ, માર્કો યાન્સન, શશાંક સિંહ, નેહલ વાધેરા, પ્રભસિમરન સિંહ, ઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈ, પ્રિયાંશ આર્યા, સૂર્યાશ શેડગે, મિચ ઓવેન, કુપર કોનોલી, બેન ડવારશુઈશ, અર્શદિપ સિંહ, યુઝવેન્દર ચહલ, વિશાલ વિજયકુમાર, યશ ઠાકુર, જેવિયર બાર્ટલેટ, પ્રવિણ દુબે, વિશાલ નિષાદ.
ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), સાઇ સુદર્શન, જોસ બટલર, કુમાર કુશાગ્ર, અનુજ રાવત, ટોમ બેન્ટન, ગ્લેન ફિલિપ્સ, નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રાશિદ ખાન, મોહમ્મદ અરશદ ખાન, સાઇ કિશોર, જયંત યાદવ, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવતીયા, શાહરુખ ખાન, કગિસો રબાડા, મોહમદ સિરાઝ, પ્રસિધ્ધ ક્રિષ્ના, માનવ સુથાર, ગુરનૂર સિંહ બરાર, ઈશાંત શર્મા, અશોક વર્મા, લ્યુક વુડ, કુલવંત હેજરોલિયા.
